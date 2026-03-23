Ирландия сокращает выплаты за размещение украинцев и готовит программу к завершению

Программу продлили до 2027 года, но выплаты сократят, а размещение в отелях планируют уменьшить.

Правительство Ирландии постепенно будет сворачивать программу выплат гражданам, которые предоставляют жилье украинцам. В то же время ее действие продлили до марта 2027 года, но уже как часть плана выхода из временных механизмов поддержки.

Речь идет о программе Accommodation Recognition Payment (ARP) — это ежемесячная необлагаемая налогом выплата для тех, кто бесплатно размещает украинцев в собственных домах или втором жилье. Сейчас она составляет 600 евро, но ее планируют уменьшить до 400 евро.

Кроме того, правительство хочет постепенно отказаться от размещения украинцев в отелях.

Программу не закрывают сразу, но будут постепенно сворачивать

Хотя срок действия ARP должен был завершиться в этом месяце, ее продлили еще раз — до марта 2027 года. В то же время власти прямо говорят: это уже финальный этап, передает The Irish Times.

Идея заключается в том, чтобы не прекращать помощь резко, а постепенно уменьшать ее объемы — в частности за счет сокращения выплат.

В правительстве отмечают, что все больше украинцев уже сами арендуют жилье. Именно на это и делается ставка: постепенно люди должны перейти от временного размещения к обычному рынку аренды.

Как менялись выплаты

Изначально сумма составляла 400 евро в месяц. В конце 2022 года ее повысили до 800 евро, но впоследствии начали сокращать: в 2024 году — до 600 евро. Теперь планируют уменьшить до 400 евро.

Почему выплаты сокращают

Одна из причин — ситуация на рынке жилья. В правительстве считают, что программа влияла на него, поскольку владельцам иногда было выгоднее участвовать в ARP, чем сдавать жилье в аренду.

Из-за того, что выплаты не облагаются налогом, в некоторых регионах они даже выгоднее обычной аренды.

Новые правила участия

С 1 марта ввели ограничения: жилье, которое сдавалось в аренду до 2022 года, больше нельзя использовать в программе.

Теперь ARP фактически касается только тех, кто сдает комнаты в собственном жилье или предоставляет жилье, которое ранее не было на рынке аренды.

От отелей хотят отказаться

Еще один шаг — постепенное прекращение размещения украинцев в отелях. Власти хотят вернуть эти места туристическому бизнесу и местным сообществам.

Сейчас действует: 531 контракт на размещение; примерно 22,4 тысячи мест в отелях, гостевых домах и B&B.

Количество таких контрактов уже уменьшается: в 2026 году прекратили 25 контрактов, в 2025 — 195, в 2024 — 420.

Количество украинцев в государственном жилье уменьшается

Сейчас около 19,2 тысячи украинцев живут в государственном жилье в Ирландии. Для сравнения, в ноябре 2023 года их было около 60 тысяч.

Новоприбывшие украинцы получают жилье только на первые 30 дней в специальных центрах, после чего должны самостоятельно найти другие варианты.

