  У світі

Ірландія скорочує виплати за розміщення українців і готує програму до завершення

20:12, 23 березня 2026
Програму продовжили до 2027 року, але виплати зменшать, а розміщення в готелях планують скоротити.
Уряд Ірландії поступово згортатиме програму виплат громадянам, які надають житло українцям. Водночас її дію продовжили до березня 2027 року, але вже як частину плану виходу з тимчасових механізмів підтримки.

Йдеться про програму Accommodation Recognition Payment (ARP) — це щомісячна неоподатковувана виплата для тих, хто безкоштовно розміщує українців у власних домівках або другому житлі. Зараз вона становить 600 євро, але її планують зменшити до 400 євро.

Крім того, уряд хоче поступово відмовитися від розміщення українців у готелях.

Програму не закривають одразу, але поступово згортатимуть

Хоча термін дії ARP мав завершитися цього місяця, її продовжили ще раз — до березня 2027 року. Водночас у владі прямо кажуть: це вже фінальний етап, передає The Irish Times.

Ідея полягає в тому, щоб не припиняти допомогу різко, а поступово зменшувати її обсяги — зокрема через скорочення виплат.

В уряді зазначають, що дедалі більше українців уже самі орендують житло. Саме на це і роблять ставку: поступово люди мають перейти від тимчасового розміщення до звичайного ринку оренди.

Як змінювалися виплати

Спочатку сума становила 400 євро на місяць. Наприкінці 2022 року її підвищили до 800 євро, але згодом почали скорочувати: у 2024 році — до 600 євро. Тепер планують зменшити до 400 євро.

Чому виплати скорочують

Одна з причин — ситуація на ринку житла. В уряді вважають, що програма впливала на нього, оскільки власникам іноді було вигідніше брати участь у ARP, ніж здавати житло в оренду.

Через те, що виплати не оподатковуються, у деяких регіонах вони навіть вигідніші за звичайну оренду.

Нові правила для участі

З 1 березня запровадили обмеження: житло, яке здавалося в оренду до 2022 року, більше не можна використовувати в програмі.

Тепер ARP фактично стосується лише тих, хто здає кімнати у власному житлі або надає житло, яке раніше не було на ринку оренди.

Від готелів хочуть відмовитися

Ще один крок — поступове припинення розміщення українців у готелях. Влада хоче повернути ці місця туристичному бізнесу та місцевим громадам.

Зараз діє:  531 контракт на розміщення; приблизно 22,4 тисячі місць у готелях, гостьових будинках і B&B.

Кількість таких контрактів вже зменшується: у 2026 році припинили 25 контрактів, у 2025 — 195, у 2024 — 420

Кількість українців у держжитлі зменшується

Наразі близько 19,2 тисячі українців живуть у державному житлі в Ірландії. Для порівняння, у листопаді 2023 року їх було близько 60 тисяч.

Новоприбулі українці отримують житло лише на перші 30 днів у спеціальних центрах, після чого мають самостійно знайти інші варіанти.

