Молдова планирует ввести 60-дневное чрезвычайное положение в энергетике из-за ударов РФ по Украине

13:36, 24 марта 2026
Премьер-министр Молдовы объявил о созыве правительства для обсуждения 60-дневного чрезвычайного положения в энергетике в связи с последствиями атак РФ на Украину.
Молдова планирует ввести 60-дневное чрезвычайное положение в энергетике из-за ударов РФ по Украине
Правительство Молдовы соберется, чтобы рассмотреть предложение о введении чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней. Причиной такого шага стало отключение магистральной линии Вулчинешты – Исачча, которая обеспечивает поставки электроэнергии в страну, из-за атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Премьер-министр Александр Мунтяну отметил, что нынешняя ситуация не является простой аварией, а следствием военных преступлений РФ, которые повлияли и на Молдову.

«Удары в течение ночи привели к отключению магистральной линии электроснабжения, которая питает Республику Молдова, линии Вульчинешты – Исачча. Заработали 4 линии разъединения с Румынией, но ситуация остается сложной», — отметил премьер.

Мунтяну подчеркнул, что введение чрезвычайного положения не является панической мерой, а необходимым шагом для быстрого и слаженного реагирования, мобилизации ресурсов, защиты критической инфраструктуры и обеспечения граждан базовыми потребностями. После заседания правительства премьер вместе с министрами представят парламенту аргументы и меры для получения поддержки депутатов.

«Введение чрезвычайного положения позволит нам действовать быстрее: мобилизовать дополнительные ресурсы, защитить критическую инфраструктуру и, при необходимости, принять дополнительные меры для ограничения последствий кризиса», – резюмировал Мунтяну.

