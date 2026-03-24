Молдова планує ввести 60-денний надзвичайний стан в енергетиці через удари РФ по Україні

Прем’єр Молдови оголосив про скликання уряду для обговорення 60-денного НС в енергетиці через наслідки атак РФ на Україну.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд Молдови збереться, щоб розглянути пропозицію про введення надзвичайного стану в енергетиці на 60 днів. Причиною такого кроку стало відключення магістральної лінії Вульцінешти – Ісачча, яка забезпечує постачання електроенергії в країну, через атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Прем’єр-міністр Александр Мунтяну зазначив, що нинішня ситуація не є простою аварією, а наслідком воєнних злочинів РФ, які вплинули і на Молдову.

«Удари протягом ночі призвели до відключення магістральної лінії електропостачання, яка живить Республіку Молдова, лінії Вульцінешти - Ісачча. Запрацювали 4 лінії роз'єднання з Румунією, але ситуація залишається складною» – зазначив прем’єр.

Мунтяну підкреслив, що встановлення надзвичайного стану не є заходом паніки, а необхідною мірою для швидкого та злагодженого реагування, мобілізації ресурсів, захисту критичної інфраструктури та забезпечення громадян базовими потребами. Після засідання уряду прем’єр разом з міністрами представлять парламенту аргументи та заходи для отримання підтримки депутатів.

«Встановлення надзвичайного стану дозволить нам діяти швидше: мобілізувати додаткові ресурси, захистити критичну інфраструктуру та, за необхідності, вжити додаткових заходів для обмеження наслідків кризи», – резюмував Мунтяну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.