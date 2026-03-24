Файлы под рукой без повторной загрузки – OpenAI запустила новую функцию Library для ChatGPT

19:18, 24 марта 2026
Функция Library позволяет пользователям ChatGPT сохранять загруженные файлы в облаке и легко получать к ним доступ для повторного использования.
Компания OpenAI представила новую функцию Library для ChatGPT, которая позволяет хранить файлы, загруженные в чат-бота, в безопасном облачном хранилище и использовать их повторно. Нововведение доступно пользователям с подписками ChatGPT Plus, Pro и Business. Пока что воспользоваться функцией можно за пределами Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании, дата появления в этих регионах пока не сообщается.

Файлы, загружаемые или создаваемые в чатах, автоматически сохраняются в Library, где к ним можно быстро получить доступ. Пользователи могут найти документы и изображения через вкладку Library в левой боковой панели, воспользовавшись строкой поиска или фильтрами по типу файла и способу создания (загруженные или сгенерированные).

OpenAI установила ограничения на размер файлов: максимум 512 МБ на сохраненный файл, текстовые и документальные файлы ограничены 2 млн токенов на файл, CSV-файлы и электронные таблицы — до 50 МБ, а изображения — до 20 МБ на одно.

Функция Library позволяет пользователям более эффективно организовывать работу с файлами и повторно использовать контент без необходимости постоянной загрузки.

