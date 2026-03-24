Файли під рукою без повторного завантаження – OpenAI запустила нову функцію Library для ChatGPT

Функція Library дозволяє користувачам ChatGPT зберігати завантажені файли у хмарі та легко отримувати до них доступ для повторного використання.

Фото: Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія OpenAI представила нову функцію Library для ChatGPT, яка дає змогу зберігати файли, завантажені у чат-бота, у безпечному хмарному сховищі та використовувати їх повторно. Нововведення доступне користувачам із передплатами ChatGPT Plus, Pro та Business. Поки що скористатися функцією можна за межами Європейської економічної зони, Швейцарії та Великої Британії, дата появи у цих регіонах наразі не повідомляється.

Файли, що завантажуються або створюються у чатах, автоматично зберігаються у Library, де до них можна швидко отримати доступ. Користувачі можуть знайти документи та зображення через вкладку Library у лівій бічній панелі, скориставшись рядком пошуку або фільтрами за типом файлу та способом створення (завантажені чи згенеровані).

OpenAI встановила обмеження на розмір файлів: максимум 512 МБ на збережений файл, текстові та документальні файли обмежені 2 млн токенів на файл, CSV-файли та електронні таблиці — до 50 МБ, а зображення — до 20 МБ на одне.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.