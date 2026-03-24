Еврокомиссия откладывает введение постоянного запрета импорта российской нефти

18:58, 24 марта 2026
 Европейская комиссия решила отложить презентацию предложения о постоянном запрете импорта российской нефти. Причины — война на Ближнем Востоке и ситуация вокруг нефтепровода «Дружба», пишет Euronews.

Законопроект, который является частью дорожной карты REPowerEU, предварительно должен был быть представлен 15 апреля, однако теперь эта дата исключена из календаря. Решение принято на фоне того, как цены на нефть марки Brent превысили 100 долларов из-за войны в Иране.

«У меня нет новой даты, которую я могу назвать. Могу вас заверить, что мы остаемся привержены этому предложению. Предложение будет внесено», — сказала представитель Комиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен.

Она также добавила, что возвращение к российскому ископаемому топливу после окончания войны в Украине будет «стратегической ошибкой».

Импорт российской нефти уже запрещен в ЕС в рамках режима санкций, который необходимо единогласно продлевать каждые шесть месяцев. Венгрия и Словакия имеют бессрочное исключение из-под этих санкций, поэтому они продолжали закупки.

По новому законопроекту, который откладывается, импорт российской нефти предлагалось бы запретить полностью. Для его одобрения потребуется лишь квалифицированное большинство.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кликнула – и присвоила 0,1 га: суд в Киеве раскрыл аферу с государственным земельным реєстром

Суд вынес приговор за незаконное оформление земельного участка, но без реального лишения свободы.

Госфинмониторинг: как Украина ищет «грязные» деньги за границей

В Госфинмониторинге объяснили, как работает международная финансовая разведка.

В Верховной Раде видят риски в возвращении выходных в праздничные дни во время войны, поскольку это ударит по бюджету

В Верховной Раде предупреждают, что возвращение выходных в праздничные дни и изменения в правилах отпусков для военных могут иметь как правовые, так и бюджетные последствия.

Доходы ФОП за 2025 год могут стать основанием для автоматического НДС с 2027-го

Правительство предлагает принудительную фискализацию для ФОП и регистрацию плательщиком НДС на основе данных за прошлые годы.

ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.

