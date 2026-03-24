Еврокомиссия откладывает введение постоянного запрета импорта российской нефти

Европейская комиссия решила отложить презентацию предложения о постоянном запрете импорта российской нефти. Причины — война на Ближнем Востоке и ситуация вокруг нефтепровода «Дружба», пишет Euronews.

Законопроект, который является частью дорожной карты REPowerEU, предварительно должен был быть представлен 15 апреля, однако теперь эта дата исключена из календаря. Решение принято на фоне того, как цены на нефть марки Brent превысили 100 долларов из-за войны в Иране.

«У меня нет новой даты, которую я могу назвать. Могу вас заверить, что мы остаемся привержены этому предложению. Предложение будет внесено», — сказала представитель Комиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен.

Она также добавила, что возвращение к российскому ископаемому топливу после окончания войны в Украине будет «стратегической ошибкой».

Импорт российской нефти уже запрещен в ЕС в рамках режима санкций, который необходимо единогласно продлевать каждые шесть месяцев. Венгрия и Словакия имеют бессрочное исключение из-под этих санкций, поэтому они продолжали закупки.

По новому законопроекту, который откладывается, импорт российской нефти предлагалось бы запретить полностью. Для его одобрения потребуется лишь квалифицированное большинство.

