Єврокомісія відкладає введення постійної заборони імпорту російської нафти

18:58, 24 березня 2026
Фото: Getty Images
Європейська комісія вирішила відкласти презентацію пропозиції щодо постійної заборони імпорту російської нафти. Причини — війна на Близькому Сході та ситуація навколо нафтопроводу «Дружба», пише Euronews.

Законопроєкт, який є частиною дорожньої карти REPowerEU, попередньо мав бути представлений 15 квітня, але тепер цю дату вилучено з календаря. Рішення ухвалили на тлі того, як ціни на нафту марки Brent перевищили 100 доларів через війну в Ірані.

«У мене немає нової дати, яку я можу назвати. Можу вас запевнити, що ми залишаємося відданими цій пропозиції. Пропозиція буде внесена», — сказала речниця Комісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен.

Вона також додала, що повернення до російського викопного палива після закінчення війни в Україні буде «стратегічною помилкою».

Імпорт російської нафти вже заборонений до ЄС згідно з режимом санкцій, який треба одноголосно поновлювати кожні шість місяців. Угорщина та Словаччина мають безстрокове виключення з-під цих санкцій, тому вони продовжували закупівлі.

За новим законопроєктом, який відкладається, імпорт російської нафти пропонувалось би заборонити повністю. Для його схвалення потрібна буде лише кваліфікована більшість.

