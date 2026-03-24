Єврокомісія відкладає введення постійної заборони імпорту російської нафти

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейська комісія вирішила відкласти презентацію пропозиції щодо постійної заборони імпорту російської нафти. Причини — війна на Близькому Сході та ситуація навколо нафтопроводу «Дружба», пише Euronews.

Законопроєкт, який є частиною дорожньої карти REPowerEU, попередньо мав бути представлений 15 квітня, але тепер цю дату вилучено з календаря. Рішення ухвалили на тлі того, як ціни на нафту марки Brent перевищили 100 доларів через війну в Ірані.

«У мене немає нової дати, яку я можу назвати. Можу вас запевнити, що ми залишаємося відданими цій пропозиції. Пропозиція буде внесена», — сказала речниця Комісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен.

Вона також додала, що повернення до російського викопного палива після закінчення війни в Україні буде «стратегічною помилкою».

Імпорт російської нафти вже заборонений до ЄС згідно з режимом санкцій, який треба одноголосно поновлювати кожні шість місяців. Угорщина та Словаччина мають безстрокове виключення з-під цих санкцій, тому вони продовжували закупівлі.

За новим законопроєктом, який відкладається, імпорт російської нафти пропонувалось би заборонити повністю. Для його схвалення потрібна буде лише кваліфікована більшість.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.