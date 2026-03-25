  1. В мире

$4000 за место — футбольные фанаты пожаловались в Еврокомиссию на цены на билеты ЧМ-2026

09:06, 25 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Болельщики обвиняют ФИФА в завышении цен и злоупотреблении монопольным положением, требуя вмешательства ЕС.
$4000 за место — футбольные фанаты пожаловались в Еврокомиссию на цены на билеты ЧМ-2026
Фото: AFP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейская организация футбольных болельщиков Football Supporters Europe (FSE) подала жалобу в Европейскую комиссию из-за резкого роста цен на билеты на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В жалобе ФИФА обвиняют в завышенных ценах и несправедливых условиях продажи билетов, называя это злоупотреблением монопольным положением. По данным FSE, самые дешевые билеты на финал в открытой продаже стоят от 4185 долларов (около 3400 евро), что более чем в семь раз превышает минимальную стоимость билетов на финал чемпионата мира 2022 года в Катаре.

На рынках перепродажи цены достигают еще более высоких показателей — отдельные билеты предлагают за более чем 163 тысячи евро. При этом в Мексике перепродажа билетов по цене выше номинальной ограничена только для местных покупок, тогда как в США и Канаде такие рынки остаются преимущественно нерегулируемыми.

Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил высокие цены значительным спросом и применением динамического ценообразования, при котором стоимость меняется в зависимости от матча. В то же время в FSE отмечают, что такая модель не имеет ограничений и позволяет ценам расти без контроля.

Организация также обратила внимание на дефицит недорогих билетов. Введенные ФИФА пропуски по цене 60 долларов, которые должны были составлять 10 % квоты для каждой сборной, на практике оказались практически недоступными для широкой продажи.

Жалобу в Еврокомиссию подали совместно с лоббистской группой Euroconsumers, которая призвала немедленно вмешаться и ввести временные меры до начала турнира. В Еврокомиссии подтвердили получение обращения и сообщили, что рассмотрят его по стандартной процедуре.

Чемпионат мира 2026 года стартует 11 июня и станет крупнейшим в истории — в нем примут участие 48 команд, которые сыграют 104 матча. Несмотря на высокие цены, спрос остается значительным: ФИФА сообщила о более чем полумиллиарде заявок на билеты на последнем этапе продажи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

футбол Еврокомиссия спорт цены

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В законопроекте о ВПО не гарантировали предоставление другого жилья перед выселением

Отдельные положения законопроекта требуют доработки из-за пробелов в механизмах идентификации, жилищных гарантиях и полномочиях органов исполнительной власти.

Коммерческую тайну исключат из перечня объектов интеллектуальной собственности: Министерство вынесло на обсуждение законопроект

Предложенные изменения предусматривают новую модель регулирования коммерческой тайны, отделяя ее от сферы интеллектуальной собственности

Аннулировали инвалидность «задним числом»: суд в Одессе разоблачил надуманные долги для пенсионера

Суд отменил уплату многотысячной суммы, безосновательно начисленной органом ПФУ.

ВС оставил в силе увольнение Марины Прилуцкой из Минюста из-за гражданства РФ

Верховный суд отказал должностному лицу с российским паспортом в восстановлении на должности в Министерстве юстиции.

Госфинмониторинг обязал банки добавлять выписки клиентов в отчеты о подозрениях

Регулятор обязал добавлять выписки по счетам всех клиентов в сообщения о подозрительной деятельности и меняет правила отображения контрагентов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]