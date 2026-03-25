$4000 за место — футбольные фанаты пожаловались в Еврокомиссию на цены на билеты ЧМ-2026

Болельщики обвиняют ФИФА в завышении цен и злоупотреблении монопольным положением, требуя вмешательства ЕС.

Европейская организация футбольных болельщиков Football Supporters Europe (FSE) подала жалобу в Европейскую комиссию из-за резкого роста цен на билеты на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В жалобе ФИФА обвиняют в завышенных ценах и несправедливых условиях продажи билетов, называя это злоупотреблением монопольным положением. По данным FSE, самые дешевые билеты на финал в открытой продаже стоят от 4185 долларов (около 3400 евро), что более чем в семь раз превышает минимальную стоимость билетов на финал чемпионата мира 2022 года в Катаре.

На рынках перепродажи цены достигают еще более высоких показателей — отдельные билеты предлагают за более чем 163 тысячи евро. При этом в Мексике перепродажа билетов по цене выше номинальной ограничена только для местных покупок, тогда как в США и Канаде такие рынки остаются преимущественно нерегулируемыми.

Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил высокие цены значительным спросом и применением динамического ценообразования, при котором стоимость меняется в зависимости от матча. В то же время в FSE отмечают, что такая модель не имеет ограничений и позволяет ценам расти без контроля.

Организация также обратила внимание на дефицит недорогих билетов. Введенные ФИФА пропуски по цене 60 долларов, которые должны были составлять 10 % квоты для каждой сборной, на практике оказались практически недоступными для широкой продажи.

Жалобу в Еврокомиссию подали совместно с лоббистской группой Euroconsumers, которая призвала немедленно вмешаться и ввести временные меры до начала турнира. В Еврокомиссии подтвердили получение обращения и сообщили, что рассмотрят его по стандартной процедуре.

Чемпионат мира 2026 года стартует 11 июня и станет крупнейшим в истории — в нем примут участие 48 команд, которые сыграют 104 матча. Несмотря на высокие цены, спрос остается значительным: ФИФА сообщила о более чем полумиллиарде заявок на билеты на последнем этапе продажи.

