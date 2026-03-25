$4000 за місце – фанати футболу поскаржилися до Єврокомісії на ціни квитків ЧС-2026

09:06, 25 березня 2026
Вболівальники звинувачують ФІФА у завищенні вартості та зловживанні монопольним становищем, вимагаючи втручання ЄС.
Європейська організація футбольних уболівальників Football Supporters Europe (FSE) подала скаргу до Європейської комісії через різке зростання цін на квитки на матчі чемпіонату світу з футболу 2026 року, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Про це повідомляє Deutsche Welle.

У скарзі ФІФА звинувачують у завищених цінах і несправедливих умовах продажу квитків, називаючи це зловживанням монопольним становищем. За даними FSE, найдешевші квитки на фінал у відкритому продажу стартують від 4185 доларів (близько 3400 євро), що більш ніж у сім разів перевищує мінімальну вартість квитків на фінал чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

На ринках перепродажу ціни сягають ще вищих показників — окремі квитки пропонують за понад 163 тисячі євро. При цьому у Мексиці перепродаж квитків за ціною вище номінальної обмежений лише для місцевих покупок, тоді як у США та Канаді такі ринки залишаються переважно нерегульованими.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно пояснив високі ціни значним попитом і застосуванням динамічного ціноутворення, за якого вартість змінюється залежно від матчу. Водночас у FSE зазначають, що така модель не має обмежень і дозволяє цінам зростати без контролю.

Організація також звернула увагу на дефіцит дешевих квитків. Запроваджені ФІФА перепустки за 60 доларів, які мали становити 10% квоти для кожної збірної, на практиці були майже недоступними для широкого продажу.

Скаргу до Єврокомісії подали спільно з лобістською групою Euroconsumers, яка закликала негайно втрутитися та запровадити тимчасові заходи до початку турніру. У Єврокомісії підтвердили отримання звернення та повідомили, що розглянуть його за стандартною процедурою.

Чемпіонат світу 2026 року стартує 11 червня і стане найбільшим в історії — у ньому візьмуть участь 48 команд, які зіграють 104 матчі. Попри високі ціни, попит залишається значним: ФІФА повідомила про понад пів мільярда заявок на квитки на останньому етапі продажу.

