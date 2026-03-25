США передали Ирану 15-пунктный план прекращения войны – NYT

Документ, переданный через Пакистан, касается ядерной и ракетной программ Тегерана, однако реакция Ирана пока неизвестна.

США передали Ирану 15-пунктный план прекращения войны на Ближнем Востоке при посредничестве Пакистана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом дипломатических переговоров.

По данным собеседников издания, инициатива отражает попытку администрации Дональда Трампа найти выход из конфликта, который длится уже четвертую неделю и имеет экономические последствия. В то же время неизвестно, насколько широко план распространен среди иранского руководства и готов ли Тегеран принять его в качестве основы для переговоров. Также неясно, поддерживает ли предложение Израиль.

The New York Times пишет, что не располагает копией документа, однако, по словам источников, он касается иранских программ баллистических ракет и ядерной программы.

С начала боевых действий 28 февраля США и Израиль наносили удары по ракетной инфраструктуре Ирана, пусковым установкам, производственным объектам и ядерной программе. Американская и израильская стороны заявляли, что не допустят получения Ираном ядерного оружия.

В то же время Иран продолжает обстреливать Израиль и соседние арабские страны и, по имеющимся данным, хранит на своей территории около 440 килограммов высокообогащённого урана.

По словам одного из чиновников, в плане также поднимается вопрос о морских маршрутах. С начала войны Иран фактически блокирует прохождение западных судов через Ормузский пролив, что повлияло на поставки нефти и газа и вызвало рост цен.

Признаков скорого завершения войны пока нет. Израильские чиновники заявляют, что боевые действия могут продолжаться еще несколько недель. В Белом доме подтвердили продолжение дипломатических усилий, одновременно отметив, что военная операция продолжается.

Ключевую роль посредника, по данным источников NYT, играет главнокомандующий армией Пакистана, фельдмаршал Саид Асим Мунир. Он поддерживает контакты с иранским руководством и передает сообщения между сторонами. К поощрению диалога также присоединились Египет и Турция.

Как пишет NYT, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что страна готова стать площадкой для переговоров между США и Ираном с согласия сторон.

В то же время, по словам источников, иранское руководство испытывает трудности с внутренней координацией и опасается рисков для безопасности во время возможных встреч. После удара по руководящему комплексу в Тегеране, в результате которого погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие чиновники, вопрос о принятии решений в стране остается открытым.

По оценкам собеседников издания, активизация дипломатических усилий свидетельствует о готовности Вашингтона искать политическое урегулирование конфликта без немедленной смены власти в Иране.

