США передали Ірану 15-пунктний план припинення війни – NYT

08:48, 25 березня 2026
Документ, переданий через Пакистан, стосується ядерної та ракетної програм Тегерана, однак реакція Ірану поки невідома.
США передали Ірану 15-пунктний план припинення війни – NYT
США передали Ірану 15-пунктний план припинення війни на Близькому Сході через посередництво Пакистану. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, обізнані з дипломатичними переговорами.

За даними співрозмовників видання, ініціатива відображає спробу адміністрації Дональда Трампа знайти вихід із конфлікту, який триває вже четвертий тиждень і має економічні наслідки. Водночас невідомо, наскільки широко план поширений серед іранського керівництва та чи готовий Тегеран прийняти його як основу для переговорів. Також неясно, чи підтримує пропозицію Ізраїль.

The New York Times пише, що не має копії документа, однак, за словами джерел, він стосується іранських програм балістичних ракет і ядерної програми.

З початку бойових дій 28 лютого США та Ізраїль завдавали ударів по ракетній інфраструктурі Ірану, пускових установках, виробничих об’єктах і ядерній програмі. Американська та ізраїльська сторони заявляли, що не допустять отримання Іраном ядерної зброї.

Водночас Іран продовжує обстріли Ізраїлю та сусідніх арабських країн і, за наявними даними, зберігає на своїй території близько 440 кілограмів високозбагаченого урану.

За словами одного з чиновників, у плані також порушується питання морських маршрутів. Від початку війни Іран фактично блокує проходження західних суден через Ормузьку протоку, що вплинуло на постачання нафти й газу та спричинило зростання цін.

Ознак швидкого завершення війни наразі немає. Ізраїльські посадовці заявляють, що бойові дії можуть тривати ще кілька тижнів. У Білому домі підтвердили продовження дипломатичних зусиль, водночас зазначивши, що військова операція триває.

Ключову роль посередника, за даними джерел NYT, відіграє головнокомандувач армії Пакистану, фельдмаршал Саїд Асім Мунір. Він підтримує контакти з іранським керівництвом і передає повідомлення між сторонами. До заохочення діалогу також долучилися Єгипет і Туреччина.

Як пише NYT, прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що країна готова стати майданчиком для переговорів між США та Іраном за згоди сторін.

Водночас, за словами джерел, іранське керівництво має труднощі з внутрішньою координацією та остерігається безпекових ризиків під час можливих зустрічей. Після удару по керівному комплексу в Тегерані, внаслідок якого загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та інші посадовці, питання щодо ухвалення рішень у країні залишається відкритим.

За оцінками співрозмовників видання, активізація дипломатії свідчить про готовність Вашингтона шукати політичне врегулювання конфлікту без негайної зміни влади в Ірані.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контроль за політичними партіями будуть здійснювати п’ять організацій, а повноваження НАЗК розширять

НАЗК отримає низку повноваженну сфері контролю за фінансами партій, включно з правом звернення до суду у разі виявлення порушень.

Роботодавцям доведеться переоформити ФОПів за новим Трудовим кодексом

Проєкт нового Трудового кодексу вводить 8 критеріїв, за якими інспекція визнає відносини з працівниками трудовими.

Законні підстави для звільнення з військової служби під час мобілізації: роз’яснення Верховного Суду

Верховний Суд пояснив, що пенсія не є підставою для звільнення військовослужбовця, в той час коли наявність дружини з числа осіб з інвалідністю, навпаки, самостійна підстава для звільнення.

ПФУ сам перевірятиме дані військових через реєстр на підтвердження відсутності виплат від РФ

Верховна Рада пропонує спростити підтвердження факту неотримання пенсії від рф для військовослужбовців і ветеранів.

Клікнула — і привласнила 0,1 га: суд у Києві розкрив аферу з державним реєстром землі

Суд виніс вирок за незаконне оформлення ділянки, але без реального ув’язнення.

