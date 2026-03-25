Министр обороны Латвии прервал визит в Украину из-за инцидента с дроном, залетевшим в страну из России

Андрис Спрудс досрочно возвращается в Латвию после сообщения о вторжении беспилотника в воздушное пространство страны.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс прервал рабочий визит в Украину из-за инцидента с дроном, залетевшим на территорию страны из России. Об этом он сообщил в соцсети X. О визите главы латвийского оборонного ведомства в Украину стало известно 24 марта.

Во время пребывания в Украине Спрудс, в частности, объявил о поставках дополнительных боевых разведывательных бронетранспортеров CVR(T).

«В связи с произошедшим инцидентом я прерываю рабочий визит в Украину и возвращаюсь в Латвию», — написал министр.

В Министерстве обороны Латвии сообщили, что в воздушное пространство страны вторгся иностранный беспилотный летательный аппарат и упал на ее территории. По данным ведомства, Воздушные силы зафиксировали проникновение дрона с территории России, а системы раннего предупреждения также зафиксировали звук, похожий на взрыв, в Краславском районе.

