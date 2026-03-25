Міністр оборони Латвії перервав візит до України через інцидент із дроном, що залетів до країни з РФ

Андріс Спрудс достроково повертається до Латвії після повідомлення про вторгнення безпілотника в повітряний простір країни.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс перервав робочий візит до України через інцидент із дроном, який залетів на територію країни з Росії. Про це він повідомив у соцмережі X. Візит очільника латвійського оборонного відомства до України став відомий 24 березня.

Під час перебування в Україні Спрудс, зокрема, оголосив про постачання додаткових бойових розвідувальних бронетранспортерів CVR(T).

«У зв’язку з інцидентом, що стався, я перериваю робочий візит до України та повертаюся до Латвії», — написав міністр.

У Міністерстві оборони Латвії повідомили, що в повітряний простір країни вторгся іноземний безпілотний літальний апарат і впав на її території. За даними відомства, Повітряні сили зафіксували проникнення дрона з території Росії, а системи раннього попередження також зафіксували звук, схожий на вибух, у Краславському районі.

