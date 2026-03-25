Міністр оборони Латвії перервав візит до України через інцидент із дроном, що залетів до країни з РФ

10:54, 25 березня 2026
Андріс Спрудс достроково повертається до Латвії після повідомлення про вторгнення безпілотника в повітряний простір країни.
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс перервав робочий візит до України через інцидент із дроном, який залетів на територію країни з Росії. Про це він повідомив у соцмережі X. Візит очільника латвійського оборонного відомства до України став відомий 24 березня.

Під час перебування в Україні Спрудс, зокрема, оголосив про постачання додаткових бойових розвідувальних бронетранспортерів CVR(T).

«У зв’язку з інцидентом, що стався, я перериваю робочий візит до України та повертаюся до Латвії», — написав міністр.

У Міністерстві оборони Латвії повідомили, що в повітряний простір країни вторгся іноземний безпілотний літальний апарат і впав на її території. За даними відомства, Повітряні сили зафіксували проникнення дрона з території Росії, а системи раннього попередження також зафіксували звук, схожий на вибух, у Краславському районі.

Парламентський комітет розгляне законопроєкт із прихованою реформою БЕБ

Депутати заховали в законопроєкт про  допомогу суб’єктам господарювання комплексні зміни до Закону про БЕБ.

Контроль за політичними партіями будуть здійснювати п’ять організацій, а повноваження НАЗК розширять

НАЗК отримає низку повноваженну сфері контролю за фінансами партій, включно з правом звернення до суду у разі виявлення порушень.

Роботодавцям доведеться переоформити ФОПів за новим Трудовим кодексом

Проєкт нового Трудового кодексу вводить 8 критеріїв, за якими інспекція визнає відносини з працівниками трудовими.

Законні підстави для звільнення з військової служби під час мобілізації: роз’яснення Верховного Суду

Верховний Суд пояснив, що пенсія не є підставою для звільнення військовослужбовця, в той час коли наявність дружини з числа осіб з інвалідністю, навпаки, самостійна підстава для звільнення.

ПФУ сам перевірятиме дані військових через реєстр на підтвердження відсутності виплат від РФ

Верховна Рада пропонує спростити підтвердження факту неотримання пенсії від рф для військовослужбовців і ветеранів.

