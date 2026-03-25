OpenAI закрывает нейросеть Sora — что станет с созданными видео

11:46, 25 марта 2026
Компания сообщила о прекращении работы приложения и API и пообещала предоставить подробную информацию о сохранении пользовательского контента.
OpenAI закрывает нейросеть Sora — что станет с созданными видео
Компания OpenAI объявила о закрытии нейросети Sora, которая позволяла создавать реалистичные видео.

Об этом команда сообщила на своей странице в соцсети X. «Мы прощаемся с приложением Sora. Всем, кто создавал контент с помощью Sora, делился им и формировал сообщество вокруг него: спасибо. То, что вы создали с помощью Sora, имело большое значение, и мы понимаем, что эта новость вас огорчает. Вскоре мы сообщим больше, в частности о сроках прекращения работы приложения и API, а также о том, как сохранить ваши работы», — говорится в сообщении.

Sora была запущена в сентябре 2025 года как отдельное приложение для iOS и Android. Она сочетала инструменты для создания контента и функции социальной сети.

Пользователи могли генерировать вертикальные видео продолжительностью до 20 секунд с синхронизированным звуком, а также редактировать работы других — менять стиль, персонажей или атмосферу видео.

Кроме того, в приложении была лента для публикации видео, подобная TikTok, где можно было делиться созданным контентом.

