OpenAI закриває нейромережу Sora – що буде зі створеними відео

Компанія повідомила про припинення роботи додатка та API і пообіцяла надати деталі щодо збереження користувацького контенту.

Компанія OpenAI оголосила про закриття нейромережі Sora, яка дозволяла створювати реалістичні відео.

Про це команда повідомила на своїй сторінці у соцмережі X. «Ми прощаємося з додатком Sora. Всім, хто створював контент за допомогою Sora, ділився ним та формував спільноту навколо нього: дякуємо. Те, що ви створили за допомогою Sora, мало велике значення, і ми розуміємо, що ця новина вас засмучує. Незабаром ми повідомимо більше, зокрема про терміни припинення роботи додатка та API, а також про те, як зберегти ваші роботи», — йдеться в повідомленні.

Sora була запущена у вересні 2025 року як окремий додаток для iOS та Android. Вона поєднувала інструменти для створення контенту та функції соціальної мережі.

Користувачі могли генерувати вертикальні відео тривалістю до 20 секунд із синхронізованим звуком, а також редагувати роботи інших — змінювати стиль, персонажів або атмосферу відео.

Крім того, у додатку була стрічка для публікації відео, подібна до TikTok, де можна було ділитися створеним контентом.

