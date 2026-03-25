Дрон из России врезался в дымовую трубу электростанции в Эстонии
В ночь на среду, 25 марта, беспилотный летательный аппарат, залетевший из российского воздушного пространства, врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере, сообщает ERR.
Генеральный прокурор Эстонии Астрид Аси заявила, что: «По имеющейся на данный момент информации, дрон не был нацелен на Эстонию. В настоящее время проводятся первичные действия, расследование выяснит более точные обстоятельства».
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают саперы, а расследование ведет департамент полиции безопасности.
Компания Enefit Power сообщила, что электростанция не пострадала и продолжает работать в штатном режиме.
