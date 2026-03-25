Дрон із Росії врізався в димову трубу електростанції в Естонії

У Генпрокуратурі заявили, що дрон не був націлений на країну, розслідування триває.

Фото: ERR

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч проти середи, 25 березня, безпілотний літальний апарат, який залетів із російського повітряного простору, врізався в димову трубу електростанції в Аувере, повідомляє ERR.

Генеральна прокурорка Естонії Астрід Асі заявила, що: «За наявною на даний момент інформацією, дрон не був націлений на Естонію. Наразі проводяться первинні дії, розслідування з'ясує більш точні обставини».

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють сапери, а розслідування веде департамент поліції безпеки.

Компанія Enefit Power повідомила, що електростанція не зазнала пошкоджень і продовжує працювати в штатному режимі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.