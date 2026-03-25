Молдова готовит счет России за ущерб от обстрелов

Правительство фиксирует повреждения критически важной инфраструктуры и готовится к длительным судебным разбирательствам, чтобы потребовать от России возмещения ущерба.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну сообщил, что страна документирует все повреждения инфраструктуры от обстрелов и готова требовать денежную компенсацию от России, включая восстановление загрязненного Днестра и критически важных линий электропередачи. Об этом пишет tv8.

По словам Мунтяну, правительство фиксирует все повреждения, нанесенные инфраструктуре страны во время обстрелов. Премьер отметил, что подготовка документации занимает значительное время, ведь процесс требует тщательного сбора доказательств.

Мунтяну подчеркнул, что Молдова будет требовать возмещения убытков даже в случае длительных судебных разбирательств. «Счет за ущерб, нанесенный Днестру и его южной части, должен быть направлен России», — подчеркнул премьер.

Премьер-министр заверил, что правительство сделает все возможное, чтобы виновные в нанесении ущерба были привлечены к ответственности, а убытки, нанесенные стране, были возмещены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.