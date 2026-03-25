  1. В мире

Молдова готовит счет России за ущерб от обстрелов

17:44, 25 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство фиксирует повреждения критически важной инфраструктуры и готовится к длительным судебным разбирательствам, чтобы потребовать от России возмещения ущерба.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну сообщил, что страна документирует все повреждения инфраструктуры от обстрелов и готова требовать денежную компенсацию от России, включая восстановление загрязненного Днестра и критически важных линий электропередачи. Об этом пишет tv8.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Мунтяну, правительство фиксирует все повреждения, нанесенные инфраструктуре страны во время обстрелов. Премьер отметил, что подготовка документации занимает значительное время, ведь процесс требует тщательного сбора доказательств.

Мунтяну подчеркнул, что Молдова будет требовать возмещения убытков даже в случае длительных судебных разбирательств. «Счет за ущерб, нанесенный Днестру и его южной части, должен быть направлен России», — подчеркнул премьер.

Премьер-министр заверил, что правительство сделает все возможное, чтобы виновные в нанесении ущерба были привлечены к ответственности, а убытки, нанесенные стране, были возмещены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Молдова обстрел

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]