Молдова готує рахунок Росії за збитки від обстрілів

17:44, 25 березня 2026
Уряд фіксує пошкодження критичної інфраструктури та готується до тривалих судових процесів, аби вимагати відшкодування збитків від Росії.
Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну повідомив, що країна документує всі пошкодження інфраструктури від обстрілів і готова вимагати грошову компенсацію від Росії, включно з відновленням забрудненого Дністра та критично важливих ліній електропередачі. Про це пише tv8.

За словами Мунтяну, уряд фіксує всі пошкодження, завдані інфраструктурі країни під час обстрілів. Прем’єр зазначив, що підготовка документації займає значний час, адже процес потребує ретельного збору доказів.

Мунтяну підкреслив, що Молдова буде вимагати відшкодування збитків навіть у разі тривалих судових проваджень. «Рахунок за шкоду, завдану Дністру та його південній частині, має бути направлений до Росії», — наголосив прем’єр.

Прем’єр-міністр запевнив, що уряд зробить усе можливе, щоб винні у завданні шкоди були притягнуті до відповідальності, а збитки, завдані країні, були відшкодовані.

Судово-юридична газета

