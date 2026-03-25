В Эстонии предлагают запретить электросамокаты для детей до 10 лет

До 25 км/ч без правил — больше нельзя: правительство Эстонии планирует полностью запретить езду на электросамокатах детям до 10 лет, а подростков обяжут иметь велосипедные права.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр инфраструктуры Эстонии Кулдар Лейс предложил внести изменения в законодательство об использовании электросамокатов, сообщает ERR.

В частности, предусмотрен полный запрет на пользование электросамокатами для детей в возрасте до 10 лет.

Для детей в возрасте от 10 до 15 лет планируют ввести обязательное наличие велосипедных прав.

По словам министра, это необходимо из-за потенциальной опасности, ведь скорость таких транспортных средств может достигать 25 км/ч, и пользователи должны обладать базовыми знаниями правил дорожного движения.

Правительство также предлагает обязать компании по прокату электросамокатов проверять личность пользователей и их право на управление. Контроль за соблюдением этих требований будут осуществлять местные органы власти.

Для компаний-нарушителей предусмотрены штрафы до 3200 евро, а родителей, которые позволяют детям без соответствующего права пользоваться самокатами, могут оштрафовать на сумму до 160 евро.

Министр отметил, что пока остается открытым вопрос ответственности в случаях, когда подростки передают электросамокаты другим детям без необходимых разрешений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.