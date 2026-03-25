В Естонії пропонують заборонити електросамокати для дітей до 10 років

До 25 км/год без правил — більше не можна: уряд Естонії планує повністю заборонити їзду на електросамоках дітям до 10 років, а підлітків зобов’яжуть мати велосипедні права.

Міністр інфраструктури Естонії Кулдар Лейс запропонував внести зміни до законодавства щодо використання електросамокатів, повідомляє ERR.

Зокрема, передбачено повну заборону на користування електросамокатами для дітей віком до 10 років.

Для дітей віком від 10 до 15 років планують запровадити обов’язкову наявність велосипедних прав.

За словами міністра, це необхідно через потенційну небезпеку, адже швидкість таких транспортних засобів може досягати 25 км/год, і користувачі повинні мати базові знання правил руху.

Уряд також пропонує зобов’язати компанії з прокату електросамокатів перевіряти особу користувачів і їхнє право на керування. Контроль за дотриманням цих вимог здійснюватимуть місцеві органи влади.

Для компаній-порушників передбачено штрафи до 3200 євро, а батьків, які дозволяють дітям без відповідного права користуватися самокатами, можуть оштрафувати на суму до 160 євро.

Міністр зазначив, що наразі залишається відкритим питання відповідальності у випадках, коли підлітки передають електросамокати іншим дітям без необхідних дозволів.

