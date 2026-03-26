ЕСПЧ отклонил ходатайство отца о приостановке эвтаназии 25-летней дочери

Суд не применил временные меры по просьбе отца девушки, она заявила о готовности пройти процедуру 26 марта.

Европейский суд по правам человека отказал в удовлетворении ходатайства о применении временных мер для блокирования процесса эвтаназии 25-летней испанки Ноэлии. Обращение в суд подала католическая ассоциация «Христианские юристы» от имени ее отца, который выступает против такого решения. Об этом сообщает испанское издание El País.

Несмотря на то, что иск остается на рассмотрении, сама Ноэлия заявила, что готова к проведению эвтаназии 26 марта. Она отметила, что хочет прекратить страдания, а ее семья не поддерживает ее решение.

Ожидается, что процедуру проведут в социально-медицинском учреждении в Сант-Пере-де-Рибес, где она проживает. По словам девушки, перед этим она пригласила родных попрощаться, однако в момент смерти хочет остаться наедине.

Ноэлия рассказала, что хочет сама определить условия прощания, в частности выбрать одежду и подготовиться к этому моменту.

Девушка большую часть детства и юности провела в детских домах из-за зависимостей и проблем с психическим здоровьем родителей. В 2022 году после группового изнасилования она совершила попытку самоубийства, в результате чего получила травму спинного мозга и была парализована.

В июле 2024 года правительство Каталонии предоставило ей право на эвтаназию. Ее отец пытался обжаловать это решение и добиться приостановки процедуры через суд.

