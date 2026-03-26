ЄСПЛ відхилив запит батька про зупинення евтаназії 25-річної доньки

21:15, 26 березня 2026
Суд не застосував тимчасові заходи на прохання батька дівчини, вона заявила про готовність пройти процедуру 26 березня.
Європейський суд з прав людини відмовив у задоволенні запиту про застосування тимчасових заходів для блокування процесу евтаназії 25-річної іспанки Ноелії. Звернення до суду подала католицька асоціація «Християнські юристи» від імені її батька, який виступає проти такого рішення. Про це повідомляє іспанське видання El País.

Попри те, що позов залишається на розгляді, сама Ноелія заявила, що готова до проведення евтаназії 26 березня. Вона зазначила, що хоче припинити страждання, а її родина не підтримує її рішення.

Очікується, що процедуру проведуть у соціально-медичному закладі в Сант-Пере-де-Рібес, де вона проживає. За словами дівчини, перед цим вона запросила рідних попрощатися, однак у момент смерті хоче залишитися наодинці.

Ноелія розповіла, що хоче сама визначити умови прощання, зокрема обрати одяг і підготуватися до цього моменту.

Дівчина більшу частину дитинства та юності провела в дитячих будинках через залежності та проблеми з психічним здоров’ям батьків. У 2022 році після групового зґвалтування вона здійснила спробу самогубства, внаслідок чого зазнала травми спинного мозку і була паралізована.

У липні 2024 року уряд Каталонії надав їй право на евтаназію. Її батько намагався оскаржити це рішення і домогтися зупинення процедури через суд.

