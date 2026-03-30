Ограбление за 3 минуты – в Италии музей Фонда Маньяни Рокка «обчистили» на 9 млн евро

20:14, 30 марта 2026
Из музея в Италии похитили картины Ренуара, Сезанна и Матисса.
Фото: Getty Images
Из музея Фонда Маньяни Рокка недалеко от итальянского города Парма похитили картины Пьера-Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса, общая стоимость которых оценивается в 9 миллионов евро. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на информацию итальянской полиции.

По информации правоохранителей, 22 марта четверо мужчин в масках ворвались в виллу Фонда и за три минуты похитили полотна «Рыбаки» Ренуара, «Натюрморт с вишнями» Сезанна и «Одалиска на террасе» Матисса. Задержать преступников удалось лишь благодаря срабатыванию сигнализации, которая помешала им вынести еще больше произведений.

Преступники проникли через главную дверь в виллу деи Каполавори, расположенную в сельской местности Пармы, и похитили картины из Французской комнаты на первом этаже. Фонд сообщил, что банда действовала организованно и намеревалась унести больше экспонатов, если бы не сработала сигнализация и не была вызвана полиция.

По оценкам, только картина Ренуара стоила 6 миллионов евро, что делает эту кражу одной из крупнейших в Италии за последние годы.

«Рыбаки» Ренуара были созданы маслом на холсте примерно в 1917 году. Натюрморт Сезанна «Натюрморт с вишнями» датирован около 1890 года и выполнен акварелью, что делает его редким среди работ художника. Картина Матисса «Одалиска на террасе» 1922 года изображает две фигуры — одну на солнце, другую со скрипкой.

Кражу расследуют итальянские карабинеры и Отдел охраны культурного наследия Болоньи. Фонд Маньяни Рокка был основан в 1984 году после смерти композитора и коллекционера Луиджи Маньяни в его семейном доме.

