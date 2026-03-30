Конституционный суд Латвии признал неконституционным регулирование контента на языках меньшинств в общественных СМИ

До 2027 года правила будут изменены — суд Латвии признал языковые нормы в СМИ неконституционными.

Фото: LSM

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конституционный суд Латвии 30 марта постановил, что действующее регулирование создания контента на языках национальных меньшинств в латвийских общественных СМИ (LSM) не соответствует Конституции и не обеспечивает надлежащего баланса между защитой государственного языка, правами меньшинств и национальной безопасностью. Об этом сообщает LSM.

Дело рассмотрели по обращению 20 депутатов Сейма, которые считали, что обязанность создавать определенный объем программ на языках меньшинств снижает значение латышского языка как единственного государственного и может представлять угрозу национальной безопасности. Суд подчеркнул, что латышский язык является основой государственности и национальной идентичности, а его сохранение имеет ключевое значение для существования страны.

В то же время суд подчеркнул, что государство обязано обеспечивать права национальных меньшинств, в частности доступ к информации на их языке, однако объем такой поддержки зависит от конкретных обстоятельств, включая численность меньшинства, доступ к СМИ и возможности самостоятельно обеспечивать информационные потребности.

В решении отмечено, что русский язык является самодостаточным в медиапространстве Латвии, поскольку существует широкий доступ к коммерческим и международным СМИ на этом языке. Таким образом, суд пришел к выводу, что права русскоязычного меньшинства могут реализовываться без специальной государственной поддержки.

Суд также обратил внимание на фактор национальной безопасности, подчеркнув роль общественных СМИ в противодействии пропаганде и дезинформации, в частности со стороны России. В таких случаях предоставление информации на языках меньшинств допускается, но должно быть соразмерным и обоснованным и не подрывать статус государственного языка.

Конституционный суд признал, что действующие нормы являются слишком широкими и допускают неоправданное отклонение от принципа, согласно которому контент общественных СМИ должен создаваться преимущественно на латышском языке. В то же время они не обеспечивают надлежащей защиты меньшинств, языки которых не являются самодостаточными в СМИ.

Оспариваемые положения утратят силу с 1 мая 2027 года, чтобы у парламента было время подготовить новое регулирование. Решение суда является окончательным и вступило в силу с момента оглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.