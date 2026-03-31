Во Франции выставят на аукцион оригинальный фрагмент Эйфелевой башни

В мае во Франции планируют продать часть исторической лестницы Эйфелевой башни — фрагмент, который ранее соединял второй и третий уровни сооружения.

Оригинальную часть Эйфелевой башни вскоре выставят на аукцион во Франции. Как сообщает The Independent, 21 мая фрагмент лестницы этой парижской достопримечательности будет продан тому, кто предложит самую высокую цену.

Эйфелеву башню спроектировал французский инженер Гюстав Эйфель, а строительство официально завершили в марте 1889 года.

В 1983 году винтовую лестницу, соединявшую второй и третий уровни, демонтировали и разделили на 24 отдельные части, заменив их лифтами и продав на аукционах.

Один 14-метровый фрагмент сейчас находится на первом уровне башни, остальные можно увидеть в Музее д'Орсе, Ла-Виллетт и Музее железа в Париже. Остальные 20 секций распродали, и сейчас они разбросаны по всему миру — от Диснейленда до японских садов в префектуре Яманаси.

В настоящее время французский аукционный дом Artcurial организует продажу, чтобы найти нового владельца для оригинального фрагмента, принадлежащего анонимному продавцу.

Часть, выставленная на торги, имеет высоту 2,5 метра и недавно была отреставрирована — ей вернули оригинальный коричневый цвет после более чем 40 лет в частной коллекции.

По данным СМИ, это уже пятый фрагмент лестницы, который перепродается с 2013 года. В 2016 году аналогичный кусок высотой 2,5 метра продали за 523 800 евро после ожесточенных торгов.

По оценкам Artcurial, на майском аукционе стоимость может достигнуть 50 тысяч евро.

В аукционном доме отметили, что 21 мая 2026 года департамент Art Deco Artcurial представит секцию оригинальной винтовой лестницы 1889 года, созданной под руководством Гюстава Эйфеля. Речь идет о секции №1 лестницы между вторым и третьим уровнями, предварительно оцененной в 40–50 тысяч евро.

Общая высота конструкции составляет 2,75 метра (2,60 метра до площадки), диаметр — 1,75 метра. Она изготовлена из стали и клепаного листового металла и имеет 14 ступеней, опирающихся на крестообразное основание. Эта конструкция была частью винтовой лестницы, по которой посетители когда-то поднимались на вершину Эйфелевой башни.

