  1. В мире

Во Франции выставят на аукцион оригинальный фрагмент Эйфелевой башни

07:18, 31 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В мае во Франции планируют продать часть исторической лестницы Эйфелевой башни — фрагмент, который ранее соединял второй и третий уровни сооружения.
Фото: Pixabay.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Оригинальную часть Эйфелевой башни вскоре выставят на аукцион во Франции. Как сообщает The Independent, 21 мая фрагмент лестницы этой парижской достопримечательности будет продан тому, кто предложит самую высокую цену.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Эйфелеву башню спроектировал французский инженер Гюстав Эйфель, а строительство официально завершили в марте 1889 года.

В 1983 году винтовую лестницу, соединявшую второй и третий уровни, демонтировали и разделили на 24 отдельные части, заменив их лифтами и продав на аукционах.

Один 14-метровый фрагмент сейчас находится на первом уровне башни, остальные можно увидеть в Музее д'Орсе, Ла-Виллетт и Музее железа в Париже. Остальные 20 секций распродали, и сейчас они разбросаны по всему миру — от Диснейленда до японских садов в префектуре Яманаси.

В настоящее время французский аукционный дом Artcurial организует продажу, чтобы найти нового владельца для оригинального фрагмента, принадлежащего анонимному продавцу.

Часть, выставленная на торги, имеет высоту 2,5 метра и недавно была отреставрирована — ей вернули оригинальный коричневый цвет после более чем 40 лет в частной коллекции.

По данным СМИ, это уже пятый фрагмент лестницы, который перепродается с 2013 года. В 2016 году аналогичный кусок высотой 2,5 метра продали за 523 800 евро после ожесточенных торгов.

По оценкам Artcurial, на майском аукционе стоимость может достигнуть 50 тысяч евро.

В аукционном доме отметили, что 21 мая 2026 года департамент Art Deco Artcurial представит секцию оригинальной винтовой лестницы 1889 года, созданной под руководством Гюстава Эйфеля. Речь идет о секции №1 лестницы между вторым и третьим уровнями, предварительно оцененной в 40–50 тысяч евро.

Общая высота конструкции составляет 2,75 метра (2,60 метра до площадки), диаметр — 1,75 метра. Она изготовлена из стали и клепаного листового металла и имеет 14 ступеней, опирающихся на крестообразное основание. Эта конструкция была частью винтовой лестницы, по которой посетители когда-то поднимались на вершину Эйфелевой башни.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Франция аукцион

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчин будут принимать на государственную службу только при наличии военной подготовки: что меняет закон

Принятое решение комплексно изменит подход к военной подготовке граждан, воинскому учёту и доступу к государственной службе.

Верховный Суд подтвердил право АРМА распоряжаться прибылью арестованных компаний

Верховный Суд подтвердил законность решений общих собраний, принятых по особой процедуре АРМА, заблокировав возможность обжалования со стороны собственников

Рабочая группа обсудила ключевые тезисы будущего законопроекта о деятельности риелторов

Единый государственный реестр специалистов и QR-коды для проверки статуса риелтора станут инструментами рынка недвижимости.

Отмена порога, налог при оплате и освобождение от НДС посылок до 45 евро: Кабмин одобрил реформу

Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает перенос НДС на этап оплаты, отмену порога для налогообложения посылок и освобождение от НДС некоммерческих отправлений до 45 евро.

Заявление о преступлении может быть официальным документом, если выступает предметом преступления — позиция ВС

Верховный Суд указал, что заявление о преступлении может признаваться официальным документом в уголовно-правовом значении, если оно выступает предметом преступления, а не только процессуальным основанием для начала расследования.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]