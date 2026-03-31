За 20 лет не выучил французский — генеральный директор Air Canada уйдет в отставку после языкового скандала

Генеральный директор Air Canada Майкл Руссо объявил о своем уходе на пенсию до конца третьего квартала 2026 года после почти двадцати лет руководства компанией. Решение принято после того, как разразился скандал из-за видео, на котором Руссо общался только на английском, несмотря на то, что французский является официальным языком Канады.

Совет директоров компании отметил, что г-н Руссо продолжит возглавлять Air Canada и входить в состав Совета директоров до момента ухода в отставку, чтобы обеспечить плавный переход. На протяжении более двух лет компания реализовывала программу внутреннего развития руководителей с высоким потенциалом, а с января 2026 года начался глобальный поиск кандидатов на должность генерального директора с необходимыми навыками, в частности способностью общаться на французском языке.

Председатель Совета директоров Вагн Соренсен поблагодарил Руссо за его вклад в развитие Air Canada, отметив руководство во время финансового кризиса 2007–2008 годов, пандемии COVID-19 и других вызовов, а также успешные проекты, в частности приобретение Aeroplan и укрепление пенсионных планов компании.

Сам Майкл Руссо отметил, что для него было честью работать с командой Air Canada и представлять компанию в международных организациях авиационной отрасли. Он заверил, что готов поддерживать компанию в переходный период.

