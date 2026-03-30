Цены на билеты растут, а рейсы сокращают: авиаотрасль накрывает кризис из-за войны в Иране — Reuters

Авиакомпании повышают цены и сокращают рейсы из-за скачка цен на топливо.

Мировые авиакомпании начали повышать тарифы и сокращать вместимость, чтобы справиться с резким ростом цен на топливо, однако способность отрасли оставаться прибыльной может зависеть от того, начнут ли потребители отказываться от авиаперелетов, поскольку подорожание бензина давит на бюджеты домохозяйств, пишет Reuters.

До начала в прошлом месяце конфликта США и Израиля с Ираном авиационная отрасль прогнозировала рекордную прибыль в 2026 году на уровне 41 млрд долларов, однако удвоение цен на авиационное топливо поставило эти ожидания под угрозу и заставило перевозчиков пересмотреть свои сети и стратегии. Такие компании, как United Airlines, Air New Zealand и скандинавская SAS, уже объявили о сокращении рейсов и повышении тарифов, тогда как другие ввели топливные надбавки.

«Авиакомпании сталкиваются с экзистенциальным вызовом», — заявил Ригас Доганис, который ранее возглавлял греческую национальную авиакомпанию Olympic Airways и работал директором британской easyJet.

«Им придется снижать тарифы, чтобы стимулировать ослабленный спрос, тогда как рост стоимости топлива будет вынуждать их повышать цены. Идеальный шторм», — добавил Доганис, который сейчас возглавляет лондонскую консалтинговую компанию Airline Management Group.

Рекордный пассажиропоток

В прошлом году отрасль зафиксировала рекордный глобальный пассажиропоток, который превысил допандемический уровень примерно на 9%, несмотря на постоянные проблемы в цепочках поставок, влияющие на поставки новых самолетов. Высокий спрос на путешествия после пандемии и ограниченный рост вместимости дали авиакомпаниям значительное ценовое преимущество, позволяя заполнять больше мест в самолетах.

Однако масштабы повышения тарифов, необходимых для компенсации резкого роста стоимости авиационного топлива, являются значительными именно в то время, когда потребители находятся под давлением из-за подорожания бензина, что может ограничить расходы на необязательные покупки.

«Единственный способ поднять цены — это сократить пропускную способность», — отметил руководитель исследований транспортного сектора Европы в Barclays Эндрю Лоббенберг. «Именно это, как я ожидаю, и произойдет на этот раз, и это то, что мы уже видели во время предыдущих кризисов: компаниям приходится сокращать объемы».

Более высокие цены на билеты

Генеральный директор United Airlines Скотт Кирби на прошлой неделе заявил ABC News, что тарифы должны вырасти на 20%, чтобы компенсировать рост затрат на топливо. Гонконгская Cathay Pacific Airways дважды за последний месяц повысила топливные надбавки, и уже со среды обратный рейс из Сиднея в Лондон будет предусматривать доплату за топливо в размере 800 долларов. До войны в Иране обычный билет экономкласса в оба конца по этому маршруту стоил около 1369 долларов США.

Аналитики отмечают, что больше всего могут пострадать лоукостеры, поскольку их пассажиры более чувствительны к ценам, чем корпоративные клиенты и состоятельные потребители, на которых все больше ориентируются премиальные перевозчики, такие как Delta Air Lines и United Airlines.

«Я думаю, что для более чувствительных к ценам путешественников даже короткие авиаперелеты могут быть заменены железной дорогой, автобусом или другими альтернативами», — отметил руководитель исследований транспортного сектора Азиатско-Тихоокеанского региона в Bank of America Натан Ги.

