Испания закрыла воздушное пространство для самолетов США, участвующих в войне против Ирана

21:29, 30 марта 2026
Испания запретила американским самолетам, задействованным в боевых действиях в Иране, пересекать ее воздушное пространство.
Фото: bbc.co.uk
Испания закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в войне на Ближнем Востоке. Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет BBC.

«Мы не позволим использование военных баз Морон и Рота для любых действий, связанных с войной в Иране», — заявила Маргарита Роблес.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что целью решения было «не делать ничего, что могло бы способствовать эскалации этой войны».

Представитель Белого дома заявил BBC, что американские военные «достигают или превосходят все свои цели в рамках операции «Эпическая ярость» и не нуждаются в помощи Испании или кого-либо еще».

