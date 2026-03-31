Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить Дональда Трампа

09:07, 31 марта 2026
По словам Биньямина Нетаньяху, иранцы убили и покалечили больше американцев, чем любая другая сила за последние десятилетия.
Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить Дональда Трампа
Иран дважды пытался убить президента США Дональда Трампа, и сейчас эти попытки продолжаются. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью для NewsMax.

«Смотрите, если вспомнить, что происходило до войны, Иран был главным хулиганом на Ближнем Востоке и в мире. Он был главным спонсором государственного терроризма на многих континентах, включая Западное полушарие, в частности, кстати, вместе с Венесуэлой и другими», — подчеркнул премьер.

По его словам, иранцы убили и покалечили больше американцев, чем любая другая сила за последние десятилетия. В частности, Иран пытался ликвидировать Трампа.

«Тысячи и тысячи были убиты и покалечены в Афганистане иранскими СВУ. Они бомбили ваши посольства. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они до сих пор пытаются его убить. И самое главное — они скандируют „смерть Америке“», — резюмировал он.

