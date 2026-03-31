Австралия может подать в суд на Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и YouTube из-за доступа детей

13:36, 31 марта 2026
Платформы обвиняют в недостаточных мерах по недопущению несовершеннолетних пользователей.
Австралийский регулятор онлайн-безопасности заявил, что рассматривает возможность судебного иска против Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и YouTube, обвиняя их в том, что они не делают достаточно для недопущения австралийских детей младше 16 лет к своим платформам, передает AP.

Эксперты отмечают, что австралийские суды могут определить, каких именно мер обоснованно можно ожидать от платформ в соответствии с законами, вступившими в силу 10 декабря и запрещающими малолетним детям иметь аккаунты.

Комиссар по онлайн-безопасности Джули Инман Грант во вторник опубликовала свой первый отчет о соблюдении требований после вступления в силу этих законов, требуя от 10 платформ удалить все аккаунты австралийских пользователей младше 16 лет.

В отчете отмечается, что хотя 5 миллионов австралийских аккаунтов было деактивировано, значительное количество детей продолжает сохранять аккаунты, создавать новые и обходить системы проверки возраста. Инман Грант заявила, что ее ведомство имеет «серьезные опасения по поводу соблюдения требований» половиной из этих 10 платформ и собирает доказательства того, что они не приняли «разумных мер» для предотвращения доступа детей.

Суды могут накладывать штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (около 33 млн долларов США) за системные нарушения. Решение о подаче исков против платформ планируют принять до середины года.

Платформы с возрастными ограничениями, которые в настоящее время не находятся под расследованием, — это Reddit, X, Kick, Threads и Twitch.

Министр коммуникаций Австралии Аника Уэллс заявила, что пять платформ, подвергшихся критике, намеренно не соблюдают законодательство.

«Социальные сети делают минимально возможное, потому что хотят, чтобы эти законы провалились», — заявила она журналистам.

Она также подчеркнула, что это «первый в мире» закон такого типа, и платформы не заинтересованы в его эффективности, поскольку это может повлиять на другие страны, планирующие последовать примеру Австралии.

Регулятор выявил «ненадлежащие практики», в частности неограниченное количество попыток пройти проверку возраста и подсказки пользователям пройти ее даже после того, как они заявили о своем несовершеннолетнем возрасте.

Компания Meta, которая владеет Facebook и Instagram, заявила, что соблюдает требования австралийского законодательства, но отметила, что точное определение возраста онлайн является сложной задачей для всей индустрии.

Snap Inc. сообщила, что уже заблокировала 450 тысяч аккаунтов в соответствии с законом и продолжает делать это ежедневно.

В то же время Reddit подал один из двух конституционных исков в Высокий суд Австралии против этого закона. Другой иск подала правозащитная организация Digital Freedom Project из Сиднея.

Оба иска утверждают, что закон является неконституционным, поскольку ограничивает свободу политической коммуникации. Предварительное слушание назначено на 21 мая.

