Суд не смог определить отца ребенка из-за отношений женщины с братьями-близнецами

Однояйцевые близнецы, которые имели интимные отношения с одной женщиной с разницей в четыре дня, не могут достоверно знать, кто из них является отцом ее ребенка. Такое решение недавно принял суд в Великобритании, пишет Nypost.

Только одного из братьев можно указать в свидетельстве о рождении ребенка, однако в настоящее время «невозможно» подтвердить, кто является биологическим отцом, сообщил Апелляционный суд в Лондоне.

Мать ребенка и один из близнецов обратились в суд, чтобы предоставить ему отцовские права после того, как другой брат был записан отцом в документах на основании предыдущего судебного решения. В то же время судьи во главе с сэром Эндрю Макфарлейном отметили, что результаты ДНК-теста лишь указывают: отцом может быть любой из братьев, но не дают однозначного ответа.

Суд подчеркнул, что такая неопределенность относительно отцовства не соответствует интересам ребенка. Как установлено, оба брата имели половые отношения с женщиной в течение одного месяца, когда был зачат ребенок, и с интервалом в четыре дня, поэтому вероятность отцовства каждого из них одинакова.

На время рассмотрения дела суд лишил того близнеца, который был указан в свидетельстве о рождении, родительской ответственности.

Суд также отметил, что в будущем наука, вероятно, позволит точно установить отца, однако в настоящее время это возможно только с помощью чрезвычайно дорогих исследований.