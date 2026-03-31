Суд не смог определить отца ребенка из-за отношений женщины с братьями-близнецами

12:42, 31 марта 2026
Женщина не может определить отца ребенка после отношений с братьями-близнецами.
Суд не смог определить отца ребенка из-за отношений женщины с братьями-близнецами
Фото: yahoo.com
Однояйцевые близнецы, которые имели интимные отношения с одной женщиной с разницей в четыре дня, не могут достоверно знать, кто из них является отцом ее ребенка. Такое решение недавно принял суд в Великобритании, пишет Nypost.

Только одного из братьев можно указать в свидетельстве о рождении ребенка, однако в настоящее время «невозможно» подтвердить, кто является биологическим отцом, сообщил Апелляционный суд в Лондоне.

Мать ребенка и один из близнецов обратились в суд, чтобы предоставить ему отцовские права после того, как другой брат был записан отцом в документах на основании предыдущего судебного решения. В то же время судьи во главе с сэром Эндрю Макфарлейном отметили, что результаты ДНК-теста лишь указывают: отцом может быть любой из братьев, но не дают однозначного ответа.

Суд подчеркнул, что такая неопределенность относительно отцовства не соответствует интересам ребенка. Как установлено, оба брата имели половые отношения с женщиной в течение одного месяца, когда был зачат ребенок, и с интервалом в четыре дня, поэтому вероятность отцовства каждого из них одинакова.

На время рассмотрения дела суд лишил того близнеца, который был указан в свидетельстве о рождении, родительской ответственности.

Суд также отметил, что в будущем наука, вероятно, позволит точно установить отца, однако в настоящее время это возможно только с помощью чрезвычайно дорогих исследований.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

Новые ограничения для детей на использование телефонов в школах могут усложнить фиксацию нарушений

Запрет гаджетов в школах может повлиять на процесс фиксации и подтверждения случаев буллинга.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

В Раде зарегистрировали законопроект о новых сроках действия военного сбора: что изменится

Власти официально инициировали пролонгацию военного сбора после окончания военного положения.

Высший совет правосудия продлил командировку судей Михаила Куценко и Юлии Зери на один год

ВСП единогласно принял решение о продлении сроков командирования судей.

