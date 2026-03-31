Перебивал и повышал голос: в Британии наказали судью за высокомерное отношение к коллегам

14:48, 31 марта 2026
Расследование установило: его манера общения противоречила стандартам судебной этики.
В Великобритании судье объявили официальное замечание за ненадлежащее поведение во время обсуждения дел. Речь идет об Эндрю Николасе Фергюсоне Керре, которого обвинили в высокомерном и некорректном общении с коллегами. Об этом сообщает Law Gazette.

Жалобу на его поведение подал другой судья. По данным расследования, во время совещаний Керр вел себя доминирующе и агрессивно: перебивал коллег, повышал голос, давал уничижительные указания, использовал поучительный тон и игнорировал просьбы относительно формы обращения.

Сам Керр отрицал обвинения. Он отметил, что его поведение было ненамеренным и направленным на активизацию дискуссии. По его словам, часть действий могла быть неправильно понята.

В Службе по расследованию судебного поведения сообщили, что судья выразил сожаление по поводу возможного негативного влияния своих действий и пообещал учесть замечания в будущем.

В то же время расследование установило, что его поведение, хотя и не было намеренно неуважительным, негативно повлияло на коллег и противоречило принципам коллегиальной работы при рассмотрении дел. В частности, Керр перебивал других, использовал высокомерный тон и допускал некорректные высказывания.

Также отмечается, что судья проанализировал ситуацию и задумался над тем, как изменить свое поведение в дальнейшем.

По результатам проверки Керру объявили официальное замечание за ненадлежащее поведение.

В британской судебной системе дисциплинарные санкции в отношении судей предусматривают несколько уровней — от официального совета и предупреждения до выговора и увольнения с должности.

