Евродепутатку Шошоакэ, которая угрожала «переломать ноги» Зеленскому, хотят отправить на психиатрическое обследование

11:47, 31 марта 2026
Диана Шошоакэ проходит по делу, касающемуся 11 преступлений.
Депутатку Европейского парламента от Румынии и лидера ультраправой партии S.O.S. Диану Йованович-Шошоакэ вызвали в Генеральную прокуратуру, чтобы получить от нее согласие на направление на психиатрическое обследование. Об этом пишет румынское издание Agerpres.

Для начала процедуры необходимо согласие депутатки, поэтому ее вчера вызвали на допрос.

Шошоакэ проходит по делу, касающемуся 11 преступлений. Среди них — публичное продвижение фашистских и антисемитских идей, отрицание Холокоста, незаконное лишение свободы, распространение антисемитизма и оскорбление представителей власти.

Именно по делу о пропаганде экстремистских идей прокуроры хотят, чтобы Шошоакэ прошла психиатрическую экспертизу. Евродепутатка назвала это требование «возвращением к карательной психиатрии советских времен» и заявила, что Генпрокуратура должна сама пойти на психиатрическое лечение.

«Меня направляют на психиатрическую экспертизу — этот орган Генпрокуратуры, полный предателей, необразованных и некомпетентных людей, которые получают политические приказы, должен не экспертизы проводить, а сам пойти на психиатрическое лечение. Если уж они хотят советчину — пусть получат. Идите сами в психиатрию, прежде чем требовать этого от других», — сказала Шошоакэ.

Напомним, во время следующего визита президента Украины в Румынию в 2025 году Шошоакэ заявила, что «переломает ноги» Владимиру Зеленскому, если тот попытается выступить в парламенте ее страны.

