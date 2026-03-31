В Британии женщина, которая приписала себе статус юристки, подала в суд вымышленные ИИ-дела

19:20, 31 марта 2026
Терапевтка, которая предлагала юридические услуги, использовала вымышленные ИИ-прецеденты.
В Великобритании во время рассмотрения дела об опеке над детьми суд установил, что одна из участниц процесса подала документы со ссылками на несуществующие судебные решения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.

Речь идет о Лейле Парсонс, которая действовала как непрофессиональная представительница своей знакомой — матери четырех детей. В поданной ею письменной позиции содержались четыре вымышленные судебные дела или правовые утверждения, указывает Law Gazette.

Парсонс признала, что пользовалась популярным ИИ-инструментом для подготовки документов, и извинилась за то, что непреднамеренно ввела суд в заблуждение. Она также просила не публиковать решение и не раскрывать ее имя, ссылаясь на риски для репутации и психологического состояния.

После этого суд принял решение обнародовать как само решение, так и имя юристки.

Судья Говард, который рассматривал дело в семейном суде Борнмута, подчеркнул: этот случай является очередным примером того, как «галлюцинации» искусственного интеллекта могут приводить к дезинформации суда, если пользователь не проверяет полученные данные.

По его словам, Парсонс позиционировала себя как юристка и предоставляла платные правовые услуги, поэтому общество имеет право знать об этом инциденте. Суд также учел, что она может и дальше работать в сфере права, а значит потенциальные клиенты должны быть проинформированы о случае введения суда в заблуждение — даже если это произошло без умысла.

Суд признал, что Парсонс не имела намерения сознательно вводить суд в заблуждение, однако выразил обеспокоенность тем, что она преуменьшает серьезность ситуации.

Отдельно суд отклонил аргументы о том, что критика использования искусственного интеллекта может навредить доступу к правосудию или создать риски для людей с инвалидностью, которые представляют себя самостоятельно. Суд подчеркнул: обязанность проверять информацию остается ключевой независимо от инструментов.

По данным суда, Парсонс по профессии является терапевтом, однако также позиционировала себя как юристка. Она не имеет официальной регистрации адвоката, но выполняла платную юридическую работу, в частности еще в ноябре прошлого года.

