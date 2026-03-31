  1. В мире

Адвоката лишили лицензии, но он продолжил оказывать услуги — теперь его будут судить за мошенничество

20:50, 31 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следствие установило, что он представлял как минимум пятерых клиентов и получил десятки тысяч долларов.
Фото: yahoo.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США лишенный адвокатской лицензии юрист, которого арестовали в прошлом году, столкнулся с новыми обвинениями после того, как правоохранители заявили, что он представлял интересы нескольких клиентов уже после утраты права на профессиональную деятельность, пишет NJ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Дэвид Т. Шлендорф, 54 года, ныне житель Холлидея (штат Юта), впервые был обвинен в октябре прошлого года, когда выяснилось, что он получил 10 000 долларов за представительство клиента после лишения лицензии. Его лишили права заниматься адвокатской деятельностью в декабре 2022 года, а клиента он взял в марте 2025 года, сообщили правоохранители.

В октябре ему предъявили обвинения в мошенничестве путем обмана и незаконной адвокатской деятельности. На прошлой неделе ему дополнительно инкриминировали еще четыре эпизода мошенничества и пять случаев незаконной юридической практики. Новые обвинения были вручены через судебную повестку.

Дополнительные обвинения стали результатом продолжающегося расследования, в ходе которого установлено, что Шлендорф представлял еще пятерых клиентов после утраты лицензии. По данным следствия, эти клиенты в общей сложности заплатили ему 60 000 долларов в период с января 2023 года по сентябрь 2025 года.

«Мы подозревали, что могут быть дополнительные потерпевшие, и, к сожалению, эти подозрения подтверждаются», — заявил прокурор округа Оушен Брэдли Д. Биллхаймер.

Шлендорф, который получил право на адвокатскую деятельность в 1997 году и работал в городе Томс-Ривер, был лишен лицензии 28 декабря 2022 года, свидетельствуют данные судебных органов штата.

Ранее, в июле 2018 года, ему уже выносили официальное предупреждение за нарушение правил заключения договоров о правовой помощи по делам семейного права, говорится в письме дисциплинарной комиссии Верховного суда штата.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США адвокат

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]