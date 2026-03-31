Адвоката лишили лицензии, но он продолжил оказывать услуги — теперь его будут судить за мошенничество

Следствие установило, что он представлял как минимум пятерых клиентов и получил десятки тысяч долларов.

Фото: yahoo.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США лишенный адвокатской лицензии юрист, которого арестовали в прошлом году, столкнулся с новыми обвинениями после того, как правоохранители заявили, что он представлял интересы нескольких клиентов уже после утраты права на профессиональную деятельность, пишет NJ.

Дэвид Т. Шлендорф, 54 года, ныне житель Холлидея (штат Юта), впервые был обвинен в октябре прошлого года, когда выяснилось, что он получил 10 000 долларов за представительство клиента после лишения лицензии. Его лишили права заниматься адвокатской деятельностью в декабре 2022 года, а клиента он взял в марте 2025 года, сообщили правоохранители.

В октябре ему предъявили обвинения в мошенничестве путем обмана и незаконной адвокатской деятельности. На прошлой неделе ему дополнительно инкриминировали еще четыре эпизода мошенничества и пять случаев незаконной юридической практики. Новые обвинения были вручены через судебную повестку.

Дополнительные обвинения стали результатом продолжающегося расследования, в ходе которого установлено, что Шлендорф представлял еще пятерых клиентов после утраты лицензии. По данным следствия, эти клиенты в общей сложности заплатили ему 60 000 долларов в период с января 2023 года по сентябрь 2025 года.

«Мы подозревали, что могут быть дополнительные потерпевшие, и, к сожалению, эти подозрения подтверждаются», — заявил прокурор округа Оушен Брэдли Д. Биллхаймер.

Шлендорф, который получил право на адвокатскую деятельность в 1997 году и работал в городе Томс-Ривер, был лишен лицензии 28 декабря 2022 года, свидетельствуют данные судебных органов штата.

Ранее, в июле 2018 года, ему уже выносили официальное предупреждение за нарушение правил заключения договоров о правовой помощи по делам семейного права, говорится в письме дисциплинарной комиссии Верховного суда штата.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.