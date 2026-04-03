Юрист из Швейцарии пытался оказывать давление на клиента через спецслужбы — его отстранили от практики

Юрист подал жалобы на клиента в спецслужбы, а затем предложил «снять их» за оплату.

Швейцарского юриста Меттью Томаса Периша отстранили от практики на два года из-за серьезных нарушений профессиональных стандартов и судебных запретов. Такое решение принял Дисциплинарный трибунал солиситоров (SDT), передает Law Gazette.

Что произошло

Юрист пожаловался на своего клиента в органы безопасности и разведки, а затем предложил отозвать эти жалобы в обмен на оплату своих услуг. Параллельно он публично обвинил бывшего клиента в мошенничестве через пресс-релизы. Кроме того, Периш выложил в открытый доступ судебные решения, несмотря на то, что суд запретил разглашать информацию об участниках дела.

Почему это серьезное нарушение

Именно эти действия стали ключевыми в деле. В юридической практике обязательным является соблюдение судебных решений и защита интересов клиента. Суд пришел к выводу, что Периш действовал намеренно, осознавая последствия своих шагов. Его поведение могло причинить вред лицу, которого суд пытался защитить через режим анонимности.

Как это оценил суд

Трибунал подчеркнул, что юрист не продемонстрировал понимания собственных нарушений. Несмотря на опыт и длительную практику, он, по оценке суда, проигнорировал базовые стандарты профессии и подорвал доверие к ней. Именно поэтому было выбрано строгое наказание — временный запрет на работу.

Двухлетнее отстранение, как указано в решении, должно не только наказать самого юриста, но и защитить общество и репутацию юридической профессии. Суд также учел, что его действия выглядели спланированными, а не случайными.

Что говорит сам юрист

Периш признал, что допустил ошибки, но подчеркнул, что действовал с добрыми намерениями. Он поблагодарил суд за снисходительность и заявил, что планирует вернуться к профессии после завершения срока отстранения. Среди возможных направлений работы он рассматривает защиту юристов в спорах с регулятором.

