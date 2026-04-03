Юрист зі Швейцарії намагався тиснути на клієнта через спецслужби — його відсторонили від практики

Юрист подав скарги на клієнта до спецслужб, а згодом запропонував «зняти їх» за оплату.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Швейцарського юриста Меттью Томаса Періша відсторонили від практики на два роки через серйозні порушення професійних стандартів і судових заборон. Таке рішення ухвалив Дисциплінарний трибунал солісіторів (SDT), передає Law Gazette.

Що сталося

Юрист поскаржився на свого клієнта до органів безпеки та розвідки, а згодом запропонував відкликати ці скарги в обмін на оплату своїх послуг. Паралельно він публічно звинуватив колишнього клієнта у шахрайстві через пресрелізи. Крім того, Періш виклав у відкритий доступ судові рішення, попри те, що суд заборонив розголошувати інформацію про учасників справи.

Чому це серйозне порушення

Саме ці дії стали ключовими у справі. У юридичній практиці обов’язковим є дотримання судових рішень і захист інтересів клієнта. Суд дійшов висновку, що Періш діяв навмисно, усвідомлюючи наслідки своїх кроків. Його поведінка могла завдати шкоди особі, яку суд намагався захистити через режим анонімності.

Як це оцінив суд

Трибунал підкреслив, що юрист не продемонстрував розуміння власних порушень. Попри досвід і тривалу практику, він, за оцінкою суду, проігнорував базові стандарти професії та підірвав довіру до неї. Саме тому було обрано суворе покарання — тимчасову заборону на роботу.

Дворічне відсторонення, як зазначено в рішенні, має не лише покарати самого юриста, а й захистити суспільство та репутацію юридичної професії. Суд також врахував, що його дії виглядали спланованими, а не випадковими.

Що каже сам юрист

Періш визнав, що припустився помилок, але наголосив, що діяв із добрими намірами. Він подякував суду за поблажливість і заявив, що планує повернутися до професії після завершення строку відсторонення. Серед можливих напрямів роботи він розглядає захист юристів у спорах із регулятором.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.