В Сербии заявили, что нашли взрывчатку возле газопровода, ведущего в Венгрию

19:19, 5 апреля 2026
Фото: МВД Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на участке газопровода «Турецкий поток», ведущего в Венгрию, обнаружили взрывчатку. Сразу после этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал чрезвычайный совет, пишет венгерское издание Telex.

«Я только что завершил телефонный разговор с премьер-министром Виктором Орбаном, во время которого сообщил ему о первых результатах расследования наших военных и полицейских органов относительно угрозы критической газовой инфраструктуре, соединяющей Сербию и Венгрию. Я сказал премьер-министру Орбану, что мы также проинформируем его о дальнейшем ходе расследования», — заявил Александр Вучич.

Виктор Орбан заявил, что сербская полиция «обнаружила мощное взрывное устройство и средства для его активации» на критически важном объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Сербию и Венгрию. В связи с этим он созвал чрезвычайный совет уже 5 апреля.

Президент Венгерской ассоциации общин Балинт Пастор заявил, что взрывчатку нашли на участке газопровода возле города Оромхедьеш, на границе Сербии и Венгрии. Telex сообщает, что главная дорога Канижа–Зента в городе Оромхедьеш закрыта, что делает невозможным доступ к месту, где якобы обнаружили взрывчатку.

Лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр обвинил Виктора Орбана и Сербию в попытке «провести еще одну операцию под ложным флагом». Он также сообщил, что якобы ранее была информация о том, что в Сербии на газопроводе «случайно» что-то произойдет на Пасху — за неделю до венгерских выборов.

«Я призываю премьер-министра немедленно проинформировать о развитии событий и пригласить меня на заседание Совета обороны, поскольку независимо от того, кто организовал эту провокацию, сложившуюся ситуацию уже придется решать правительству Тисы», — заявил Петер Мадьяр.

Позже спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Украина к этому не причастна.

«Мы категорически отвергаем попытки безосновательно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, найденной возле газопровода «Турецкий поток» в Сербии. Украина не имеет к этому никакого отношения. Наиболее вероятно, это российская операция под чужим флагом в рамках активного вмешательства Москвы в выборы в Венгрии», — сказал он.

12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился прекратить транзит природного газа в Украину, начиная с июля 2026 года.

