У Сербії заявили, що знайшли вибухівку біля газопроводу, який веде до Угорщини

19:19, 5 квітня 2026
Віктор Орбан заявив, що сербська поліція «виявила потужний вибуховий пристрій та засоби для його активації».
У Сербії заявили, що знайшли вибухівку біля газопроводу, який веде до Угорщини
Президент Сербії Александр Вучіч заявив, що на частині газопроводу «Турецький потік», який веде до Угорщини, виявили вибухівку. Одразу після цього премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав надзвичайну раду, пише угорське видання Telex.

«Я щойно завершив телефонну розмову з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, під час якої я повідомив його про перші результати розслідування наших військових та поліцейських органів щодо загрози критичній газовій інфраструктурі, що з'єднує Сербію та Угорщину. Я сказав прем'єр-міністру Орбану, що ми також повідомимо його про подальший хід розслідування», — заявив Александр Вучич.

Віктор Орбан заявив, що сербська поліція «виявила потужний вибуховий пристрій та засоби для його активації» на критично важливому об’єкті газової інфраструктури, що з’єднує Сербію та Угорщину. Через це він скликав надзвичайну раду вже 5 квітня.

Президент Угорської асоціації громад Балінт Пастор заявив, що вибухівку знайшли на частині газопроводу біля міста Оромхедьєш, що на кордоні Сербії та Угорщини. Telex повідомляє, що головна дорога Каніжа-Зента у місті Оромхедьєш закрита, що робить неможливим доступ до місця, де нібито знайшли вибухівку.

Лідер опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр звинуватив Віктора Орбана та Сербію у спробі «провести ще одну операцію під фальшивим прапором». Він також повідомив, що нібито раніше була інформація, що в Сербії на газопроводі «випадково» щось станеться на Великдень — за тиждень до угорських виборів.

«Я закликаю прем’єр-міністра негайно поінформувати про розвиток подій і запросити мене на засідання Ради оборони, оскільки незалежно від того, хто організував цю провокацію, ситуацію, що склалася, вже доведеться вирішувати уряду Тиси», — заявив Петер Мадяр.

Згодом речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Україна до цього не причетна.

«Ми категорично відкидаємо спроби безпідставно пов’язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу газопроводу «Турецький потік» у Сербії. Україна не має до цього жодного відношення. Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором у межах активного втручання Москви у вибори в Угорщині», – сказав він.

12 квітня в Угорщині пройдуть парламентські вибори.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наказав припинити транзит природного газу до України, починаючи з липня 2026 року.

