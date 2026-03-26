Віктор Орбан визначив дату зупинки транзиту газу до України

16:41, 26 березня 2026
Указ угорського прем'єра забороняє оператору країни FGSZ надавати з липня потужності для газового транзиту в Україну.
Як відомо, Угорщина призупиняє постачання газу в Україну через блокаду нафтопроводу «Дружба».

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наказав припинити транзит природного газу до України, починаючи з липня 2026 року, пише DPA.

Указ угорського прем'єра забороняє оператору країни FGSZ надавати з липня потужності для газового транзиту в Україну. Компанія вже реалізувала потужності на другий квартал, до червня.

Газова торгівля перебуває у руках приватних компаній, зокрема тих, які продають енергоносії, і тих, які забезпечують транспортування трубопроводами. В Угорщині це оператор трубопроводу FGSZ - дочірня компанія нафтогазової групи MOL.

Трейдери купують транзитні потужності в операторів трубопроводів, які розподіляються на аукціоні.

У виданні додали, що минулого року Україна отримала близько 44% свого імпорту газу через Угорщину.

