Виктор Орбан определил дату остановки транзита газа в Украину

Как известно, Венгрия приостанавливает поставки газа в Украину из-за блокады нефтепровода «Дружба».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился прекратить транзит природного газа в Украину, начиная с июля 2026 года, пишет DPA.

Указ венгерского премьера запрещает оператору страны FGSZ с июля предоставлять мощности для газового транзита в Украину. Компания уже реализовала мощности на второй квартал — до июня.

Газовая торговля находится в руках частных компаний, в частности тех, которые продают энергоносители, и тех, которые обеспечивают транспортировку трубопроводами. В Венгрии это оператор трубопровода FGSZ — дочерняя компания нефтегазовой группы MOL.

Трейдеры покупают транзитные мощности у операторов трубопроводов, которые распределяются на аукционе.

В издании добавили, что в прошлом году Украина получила около 44% своего импорта газа через Венгрию.

