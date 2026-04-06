В США арестовали 12-летнюю девочку по делу о смерти ее сверстницы, которую ударили по голове металлической бутылкой

Инцидент произошел после того, как погибшая пыталась защитить сестру от издевательств, а семья обвиняет школу и больницу в неадекватной реакции.

В Лос-Анджелесе арестовали 12-летнюю девочку по делу о смерти одноклассницы, которую ударили по голове металлической бутылкой с водой, сообщает Sky News. Погибшей стала 12-летняя Кимберли Завалета Чукипа, которая, по словам семьи, пыталась защитить старшую сестру от буллинга.

После удара Кимберли сначала осмотрели в ближайшей больнице и отпустили домой, но через три дня ее состояние резко ухудшилось. Девочку срочно госпитализировали, ввели в медикаментозную кому и провели экстренную операцию на мозге из-за кровоизлияния, однако спасти ее не удалось.

Адвокат семьи Роберт Глассман отметил, что арест подозреваемой — важный шаг, но не гарантирует справедливости. По его словам, семья рассматривает возможность подать иск против больницы, которая оказывала первую помощь, а также будет добиваться ответственности от Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса.

Родственники утверждают, что и Кимберли, и ее сестра Шэрон в течение нескольких месяцев подвергались преследованиям, физическим нападениям и буллингу в школе, но надлежащей реакции со стороны взрослых не последовало. «Нельзя сосредотачиваться только на одном ученике — нужно выяснить, что знали ответственные взрослые, когда узнали об инцидентах и почему не приняли меры раньше», — добавил Глассман.

