У США заарештували 12-річну дівчинку за смерть однолітки, яку вдарили по голові металевою пляшкою

21:06, 6 квітня 2026
Інцидент стався після того, як загибла намагалася захистити сестру від булінгу, а родина звинувачує школу та лікарню у неналежній реакції.
У Лос-Анджелесі заарештували 12-річну дівчинку у справі про смерть однокласниці, яку вдарили по голові металевою пляшкою з водою, повідомляє Sky News. Загиблою стала 12-річна Кімберлі Завалета Чукіпа, яка, за словами родини, намагалася захистити старшу сестру від булінгу.

Після удару Кімберлі спершу оглянули у найближчій лікарні і відпустили додому, але через три дні її стан різко погіршився. Дівчинку терміново госпіталізували, ввели в медикаментозну кому та провели екстрену операцію на мозку через крововилив, однак врятувати її не вдалося.

Адвокат родини Роберт Глассман зазначив, що арешт підозрюваної – важливий крок, але не гарантує справедливості. За його словами, родина розглядає можливість подати позов проти лікарні, яка надавала першу допомогу, а також домагатиметься відповідальності від Об’єднаного шкільного округу Лос-Анджелеса.

Родичі стверджують, що і Кімберлі, і її сестра Шерон протягом кількох місяців зазнавали переслідувань, фізичних нападів та булінгу у школі, але належної реакції з боку дорослих не було. «Не можна зосереджуватися лише на одному учневі – потрібно з’ясувати, що знали відповідальні дорослі, коли дізналися про інциденти та чому не вжили заходів раніше», – додав Глассман.

