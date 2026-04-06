Верховный суд Испании признал поцелуй руки без согласия сексуальным насилием

Суд подтвердил приговор мужчине, поцеловавшему женщине руку без её согласия, и отметил, что такие действия имеют сексуальный подтекст и выходят за рамки домогательств.

Верховный суд Испании постановил, что поцелуй руки женщины без ее согласия может квалифицироваться как сексуальное насилие. Об этом пишет ВВС.

Суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции по делу, касающемуся инцидента 2023 года в Мадриде.

Согласно материалам дела, мужчина подошел к женщине на автобусной остановке, поцеловал ей руку и жестами предложил пойти с ним, пообещав заплатить.

Суд признал его виновным в сексуальном насилии и оштрафовал на 1620 евро. Это решение также поддержал провинциальный трибунал Мадрида.

Осужденный обжаловал приговор в Верховном суде, заявив, что его действия не сопровождались насилием или запугиванием.

В судебных документах он утверждал, что женщина могла почувствовать дискомфорт или обиду, но «явного риска для ее сексуальной неприкосновенности» не было. Также он подчеркивал, что инцидент произошел днем в общественном месте, вблизи полицейского участка.

Адвокаты указывали, что эти действия могли бы квалифицироваться как менее тяжкое правонарушение — домогательство сексуального характера в общественном месте.

Верховный суд не согласился с доводами защиты и отметил, что действия мужчины выходили за пределы домогательств.

В решении подчеркивается «явный сексуальный компонент», поскольку он поцеловал женщине руку.

Суд также подчеркнул, что женщина «не может терпеть, когда мужчина берет ее за руку и целует без ее согласия», поскольку это действия с явным сексуальным подтекстом.

Двое магистратов высказали особое мнение, считая, что инцидент не является сексуальным насилием.

Они отметили, что поцелуй руки является устаревшей формой приветствия в культуре, подобной поцелую в щеку или рукопожатию, и не носит сексуального характера.

