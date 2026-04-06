Верховный суд Испании признал поцелуй руки без согласия сексуальным насилием
Верховный суд Испании постановил, что поцелуй руки женщины без ее согласия может квалифицироваться как сексуальное насилие. Об этом пишет ВВС.
Суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции по делу, касающемуся инцидента 2023 года в Мадриде.
Согласно материалам дела, мужчина подошел к женщине на автобусной остановке, поцеловал ей руку и жестами предложил пойти с ним, пообещав заплатить.
Суд признал его виновным в сексуальном насилии и оштрафовал на 1620 евро. Это решение также поддержал провинциальный трибунал Мадрида.
Осужденный обжаловал приговор в Верховном суде, заявив, что его действия не сопровождались насилием или запугиванием.
В судебных документах он утверждал, что женщина могла почувствовать дискомфорт или обиду, но «явного риска для ее сексуальной неприкосновенности» не было. Также он подчеркивал, что инцидент произошел днем в общественном месте, вблизи полицейского участка.
Адвокаты указывали, что эти действия могли бы квалифицироваться как менее тяжкое правонарушение — домогательство сексуального характера в общественном месте.
Верховный суд не согласился с доводами защиты и отметил, что действия мужчины выходили за пределы домогательств.
В решении подчеркивается «явный сексуальный компонент», поскольку он поцеловал женщине руку.
Суд также подчеркнул, что женщина «не может терпеть, когда мужчина берет ее за руку и целует без ее согласия», поскольку это действия с явным сексуальным подтекстом.
Двое магистратов высказали особое мнение, считая, что инцидент не является сексуальным насилием.
Они отметили, что поцелуй руки является устаревшей формой приветствия в культуре, подобной поцелую в щеку или рукопожатию, и не носит сексуального характера.
