Верховний суд Іспанії визнав поцілунок руки без згоди сексуальним насильством

Суд підтвердив вирок чоловіку, який поцілував жінці руку без її згоди, та зазначив, що такі дії мають сексуальний підтекст і виходять за межі домагань.

Верховний суд Іспанії постановив, що поцілунок руки жінки без її згоди може кваліфікуватися як сексуальне насильство. Про це пише ВВС.

Суд залишив у силі рішення нижчої інстанції у справі, що стосується інциденту 2023 року в Мадриді.

За матеріалами справи, чоловік підійшов до жінки на автобусній зупинці, поцілував їй руку та жестами запропонував піти з ним, пообіцявши заплатити.

Суд визнав його винним у сексуальному насильстві та оштрафував на 1620 євро. Це рішення також підтримав провінційний трибунал Мадрида.

Засуджений оскаржив вирок у Верховному суді, заявивши, що його дії не супроводжувалися насильством або залякуванням.

У судових документах він стверджував, що жінка могла відчути дискомфорт або образу, але «явного ризику для її сексуальної недоторканності» не було. Також він наголошував, що інцидент стався вдень у громадському місці, поблизу поліцейської дільниці.

Адвокати вказували, що ці дії могли б кваліфікуватися як менш тяжке правопорушення — домагання сексуального характеру в громадському місці.

Верховний суд не погодився з доводами захисту та зазначив, що дії чоловіка виходили за межі домагань.

У рішенні наголошується на «явному сексуальному компоненті», оскільки він поцілував жінці руку.

Суд також підкреслив, що жінка «не може терпіти, коли чоловік бере її за руку та цілує без її згоди», оскільки це є діями з чітким сексуальним підтекстом.

Двоє магістратів висловили окрему думку, вважаючи, що інцидент не є сексуальним насильством.

Вони зазначили, що поцілунок руки є застарілою формою вітання в культурі, подібною до поцілунку в щоку чи рукостискання, і не має сексуального характеру.

