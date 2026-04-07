  1. В мире

Google добавит функции поддержки психического здоровья в чат-бота Gemini после трагических инцидентов

21:58, 7 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Google выделяет 30 млн долларов на борьбу с рисками ИИ для психического здоровья.
Фото: Bloomberg
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Google объявила о внедрении функций поддержки психического здоровья для своего чат-бота Gemini после серии исков, в которых утверждалось, что инструменты искусственного интеллекта способствовали самоповреждениям и суицидам. Об этом сообщает Bloomberg.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По сообщению Google, Gemini получит интерфейс, который будет перенаправлять пользователей на горячую линию поддержки, если во время разговора обнаруживаются признаки «потенциального кризиса, связанного с самоубийством или самоповреждением». Также будет добавлен модуль «помощь доступна» и изменен дизайн чат-интерфейса, чтобы минимизировать риски вреда.

Компания отметила, что научила Gemini различать объективные факты и субъективные убеждения пользователей, не подкрепляя ложные утверждения, и мягко корректировать ошибочные представления. Отдельно Google пообещал в течение трех лет пожертвовать 30 миллионов долларов на глобальные службы поддержки в кризисных ситуациях.

Решение Google стало ответом на многочисленные инциденты, когда пользователи чат-ботов, в частности Gemini и ChatGPT, сообщали о формировании навязчивых связей с ИИ и подстрекательстве к рискованным действиям. В марте семья умершего 36-летнего мужчины из Флориды подала иск против компании, утверждая, что чат-бот способствовал «четырехдневному склонению к насильственным действиям и подталкиванию к самоубийству».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Google технологии ИИ

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]