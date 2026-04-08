Дональд Трамп обсудит с Марком Рютте возможный выход США из НАТО

Тему потенциального выхода уже поднимали ранее и планируют обсудить снова.

Президент США Дональд Трамп проведет разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которого, в частности, может поднять вопрос возможного выхода Соединенных Штатов из Альянса.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопросы журналистов относительно дальнейшего участия США в НАТО.

По ее словам, тема потенциального выхода уже ранее обсуждалась президентом и вновь будет вынесена на повестку дня во время встречи с Рютте.

«Это вопрос, который президент уже обсуждал, и я думаю, что он обсудит его через несколько часов с Генеральным секретарем Рютте. И, возможно, вы услышите об этом непосредственно от президента после завершения этой встречи позже сегодня», — отметила Левитт.

