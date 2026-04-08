  В мире

Дональд Трамп обсудит с Марком Рютте возможный выход США из НАТО

21:21, 8 апреля 2026
Тему потенциального выхода уже поднимали ранее и планируют обсудить снова.
Дональд Трамп обсудит с Марком Рютте возможный выход США из НАТО
Президент США Дональд Трамп проведет разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которого, в частности, может поднять вопрос возможного выхода Соединенных Штатов из Альянса.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопросы журналистов относительно дальнейшего участия США в НАТО.

По ее словам, тема потенциального выхода уже ранее обсуждалась президентом и вновь будет вынесена на повестку дня во время встречи с Рютте.

«Это вопрос, который президент уже обсуждал, и я думаю, что он обсудит его через несколько часов с Генеральным секретарем Рютте. И, возможно, вы услышите об этом непосредственно от президента после завершения этой встречи позже сегодня», — отметила Левитт.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

ТОП-5 кейсов Верховного Суда, где Stories и должности стали решающими аргументами в суде

Instagram-профиль может рассказать суду гораздо больше, чем официальные декларации или возражения на иск.

Поиск и смена адвоката не оправдывают пропуск срока обращения в суд — позиция ВС

ВС подтвердил, что смена адвокатов и получение бесплатной правовой помощи не являются уважительными причинами пропуска срока обращения в суд.

Дорожные карты от ГНС: как правильно подать Таблицу данных в 2026 году

Налоговая запускает практические дорожные карты для бизнеса.

ГПСУ подключат к государственным реестрам, а процедуры проверки иностранцев на границе уточнят

Законопроект предусматривает расширение возможностей Государственной пограничной службы Украины в части доступа к государственным информационным ресурсам.

Закон о цифровизации исполнительного производства принят: документ ждет подписи Президента

Верховная Рада приняла закон о реформе исполнительного производства, но решило ли это все проблемы.

