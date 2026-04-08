Дональд Трамп обговорить із Марком Рютте можливий вихід США з НАТО

Тему потенційного виходу вже піднімали раніше і планують обговорити знову.

Президент США Дональд Трамп проведе розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої, зокрема, може порушити питання можливого виходу Сполучених Штатів з Альянсу.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, відповідаючи на запитання журналістів щодо подальшої участі США в НАТО.

За її словами, тема потенційного виходу вже раніше обговорювалася президентом і знову буде винесена на порядок денний під час зустрічі з Рютте.

«Це питання, яке президент уже обговорював, і я думаю, що він обговорить його за кілька годин із Генеральним секретарем Рютте. І, можливо, ви почуєте про це безпосередньо від президента після завершення цієї зустрічі пізніше сьогодні», — зазначила Левітт.

